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سابقة ..محكمة العمل تُعوض فتاة مسلمة تعرضت للتمييز خلال مقابلة للتوظيف

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 02:43 سابقة ..محكمة العمل تُعوض فتاة مسلمة تعرضت للتمييز خلال مقابلة للتوظيف | دولي
سابقة ..محكمة العمل تُعوض فتاة مسلمة تعرضت للتمييز خلال مقابلة للتوظيف
قررت محكمة العمل السويدية، في حكم غير مسبوق، تعويض فتاة مسلمة بمبلغ مالي يزيد عن 4 آلاف دولار، نتيجة تعرضها لتمييز على أساس ديني، لرفضها المصافحة باليد خلال مقابلة توظيف.

شوف تيفي

قررت محكمة العمل السويدية، في حكم غير مسبوق، تعويض فتاة مسلمة بمبلغ مالي يزيد عن 4 آلاف دولار، نتيجة تعرضها لتمييز على أساس ديني، لرفضها المصافحة باليد خلال مقابلة توظيف.

وذكرت الهيئة الحكومية ''الأمبودسمان'' السويدية في بيان لها، أن المحكمة قررت أول أمس الأربعاء، تعويض فرح الحاج (24 عاما) بـ 4 آلاف و350 دولارا.

وأرجعت الهيئة القرار إلى أن شركة ألغت مقابلة توظيف كان مقررا أن تخضع لها فرح، العام الماضي، في مدينة أوبسالا (شرق)، إثر رفض الفتاة المسلمة مصافحة المسؤول عن المقابلة باليد والاكتفاء بإماءة الرأس اتباعا لمعتقداتها الدينية.

وتعتبر ''الأمبودسمان'' (هيئة للمظالم) فى السويد إحدى آليات الرقابة على أداء السلطتين التنفيذية والقضائية، وإحدى ضمانات إنصاف المواطنين الذين يشعرون بتعرضهم لظلم.

وتقدمت فرح بشكوى إلى الوكالة، فأحالتها الأخيرة إلى محكمة العمل، التي أقرت بأن ''التحيات (بمختلف أشكالها) لن تؤدي إلى أي نزاعات داخل مكان العمل''.

وكانت الشركة قد زعمت بأن إلغاء المقابلة يعود إلى كون ''التحيات، بخلاف المصافحة، غير مقبولة، وأن التحية وفقا للمعتقدات بمثابة تمييز بين الجنسين، وسلوك مسيء قد يؤدي إلى نزاع في مكان العمل''

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سابقة محكمة العمل السويد تعويض فتاة مسلمة التمييز مقابلة التوظيف

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