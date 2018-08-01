 المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر صرف الحكومة منحة العيد على الموظفين الكبار فقط وإقصاء الصغار من الاستفادة منها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

409 مستفيد ومستفيدة من البرنامج الوطني للتخييم بـأسا الزاك | مجتمع

409 مستفيد ومستفيدة من البرنامج الوطني للتخييم بـ''أسا الزاك''

المصالح الأمنية بأكادير تواصل أبحاثها لفك لغز مقتل شخص بياجورة بناء | حوادث و حقوق

المصالح الأمنية بأكادير تواصل أبحاثها لفك لغز مقتل شخص ب''ياجورة بناء''

توقيف مواطنين من جنسية إسبانية بمراكش تورطا في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات | حوادث و حقوق

توقيف مواطنين من جنسية إسبانية بمراكش تورطا في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية | بوليتيك

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية

سابقة ..محكمة العمل تُعوض فتاة مسلمة تعرضت للتمييز خلال مقابلة للتوظيف | دولي

سابقة ..محكمة العمل تُعوض فتاة مسلمة تعرضت للتمييز خلال مقابلة للتوظيف

المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر صرف الحكومة منحة العيد على الموظفين الكبار فقط وإقصاء الصغار من الاستفادة منها | بوليتيك

المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر صرف الحكومة منحة العيد على الموظفين الكبار فقط وإقصاء الصغار من

محكمــة الإستئناف بالدارالبيضاء تصـــدمُ توفيق بوعشرين قبل عيد الأضحــى | بوليتيك

محكمــة الإستئناف بالدارالبيضاء تصـــدمُ توفيق بوعشرين قبل عيد الأضحــى

وفاة مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي بأكادير داخل مكتبه | مجتمع

وفاة مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي بأكادير داخل مكتبه

تزامنا مع فترة عيد الأضحى..تحذير هام موجه لمستعملي الطريق | مجتمع

تزامنا مع فترة عيد الأضحى..تحذير هام موجه لمستعملي الطريق

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر صرف الحكومة منحة العيد على الموظفين الكبار فقط وإقصاء الصغار من الاستفادة منها

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 02:39 المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر صرف الحكومة منحة العيد على الموظفين الكبار فقط وإقصاء الصغار من الاستفادة منها | بوليتيك
المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر صرف الحكومة منحة العيد على الموظفين الكبار فقط وإقصاء الصغار من الاستفادة منها
استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل، ازدواجية السياسة الحكومية في صرف منحة العيد، لفائدة الموظفين الكبار وإقصاء الموظفين الصغار، وصرف أجرة شهر غشت قبل نهايته، داعية الحكومة إلى العمل على الزيادة

شوف تيفي

استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل، ازدواجية السياسة الحكومية في صرف منحة العيد، لفائدة الموظفين الكبار وإقصاء الموظفين الصغار، وصرف أجرة شهر غشت قبل نهايته، داعية الحكومة إلى العمل على الزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد بما يتماشى وارتفاع الأسعار و تعميم منحة العيد على جميع موظفي وموظفات القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمتقاعدين دون استثناء.

ونددت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت شوف تيفي بنسخة منه يومه الجمعة، بما وصفته بـ ''سياسة التعامل بميزانين في صرف منحة العيد'' داعية رئيس الحكومة إلى تعميمها على جميع موظفي الدولة والجماعات الترابية، أو على الأقل على الموظفين الصغار والمتوسطين والمتقاعدين دوي المعاشات الصغيرة .

وأضاف البلاغ، ''إن عددا من أطر وموظفي ومستخدمي الدولة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والدستورية، خاصة البرلمان ورئاسة الحكومة، يستفيدون من منحة العيد، كما تقوم عدد من جمعيات الأعمال الاجتماعية بدعم منخرطيها على اقتناء أضحية العيد، لكن الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية تتحمل هذه النفقة من جيوبها وتقتطع من أجورها الهزيلة التي لا تكفي مجموعة لشراء اضحية العيد، خاصة أن فترة العيد تتزامن مع مناسبة الدخول المدرسي التي تستنزف نسبة كبيرة من أجرة الموظفين والعمال، ناهيك عن المتقاعدين وذوي حقوقهم، الذين يتقاضون معاشات لا تكفي لسد فاتورة الماء والكهرباء الشهرية'' .

وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، أنه'' بمناسبة عيد الأضحى، شرعت وزارة المالية في صرف أجرة شهر غشت استثناء قبل متمه، ليتمكن الموظفون من شراء الأضحية، وهو ما سيترتب عنه آثار سلبية جدا، تقول المنظمة، والمتمثلة في عدم القدرة على تلبية متطلبات الدخول المدرسي المقبل في 5 شتنبر، حيث سيتعين على الموظف والموظفة انتظار مدة 45 يوما قبل أن يحصل على أجرة شهر شتنبر، ما سيدفع الأغلبية الساحقة من الموظفين والمتقاعدين إلى اللجوء مرغمين إلى مؤسسات الاقتراض، رغم الفوائد المرتفعة جدا من أجل تغطية متطلبات تسجيل أبنائهم على حساب متطلبات وحاجيات أخرى. وهكذا يضيف البلاغ، يظل الموظف بين مطرقة القروض والأجور الهزيلة وسندان متطلبات العيش والحياة والدراسة''.

وأشار البلاغ، إلى أن مجلسي البرلمان خصصا ميزانية تفوق 200 مليون سنتيم لموظفي البرلمان بغرفتيه، وتقديم أضاحي العيد للبرلمانيين ومصاريف الحج والتنقل، كما هو الشأن بالنسبة لرئاسة الحكومة، التي توزع أكباش العيد على موظفيها المنتسبين لها، فيما تظل وزارة الصحة والتعليم والجماعات الترابية أكبر ضحايا هذا التعامل بمكيالين ويشكلون 70 في المائة من موظفي الدولة ذوي الرواتب الهزيلة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب المنظمة الديمقراطية للشغل صرف الحكومة منحة العيد الموظفين الكبار إقصاء الموظفين الصغار الاستفادة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية | بوليتيك

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية

محكمــة الإستئناف بالدارالبيضاء تصـــدمُ توفيق بوعشرين قبل عيد الأضحــى | بوليتيك

محكمــة الإستئناف بالدارالبيضاء تصـــدمُ توفيق بوعشرين قبل عيد الأضحــى

وزير الصحة يدشن فضاء جديد للصحة خاص بالشباب بإقليم الرحامنة | بوليتيك

وزير الصحة يدشن فضاء جديد للصحة خاص بالشباب بإقليم الرحامنة

وزير المالية بالنيابة عبد القادر اعمارة يقر تفويضات سلفه بوسعيد | بوليتيك

وزير المالية بالنيابة عبد القادر اعمارة يقر تفويضات سلفه بوسعيد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أضاحي العيد بالمغرب من بين الأغلى عربيا | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو..أضاحي العيد بالمغرب من بين الأغلى عربيا

صــادم و بالفيديو..خطاف مغامر بحياة الناس و الدراري الصغار فالطــريق | قنوات أخرى

صــادم و بالفيديو..خطاف مغامر بحياة الناس و الدراري الصغار فالطــريق

بالفيديو..مضاربة خايبة بين صحاب الطاكسيات فبني ملال | قنوات أخرى

بالفيديو..مضاربة خايبة بين صحاب الطاكسيات فبني ملال

بعدما إتهمها بإختطاف بناته ..الزوجة ترد وتروي الحقيقة الكاملة | حالة خاصة

بعدما إتهمها بإختطاف بناته ..الزوجة ترد وتروي الحقيقة الكاملة

﻿

آخر المستجدات

409 مستفيد ومستفيدة من البرنامج الوطني للتخييم بـأسا الزاك | مجتمع
منذ 31 دقيقة

409 مستفيد ومستفيدة من البرنامج الوطني للتخييم بـ''أسا الزاك''

المصالح الأمنية بأكادير تواصل أبحاثها لفك لغز مقتل شخص بياجورة بناء | حوادث و حقوق

المصالح الأمنية بأكادير تواصل أبحاثها لفك لغز مقتل شخص ب''ياجورة بناء''

توقيف مواطنين من جنسية إسبانية بمراكش تورطا في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات | حوادث و حقوق

توقيف مواطنين من جنسية إسبانية بمراكش تورطا في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية | بوليتيك

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.