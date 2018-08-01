محكمــة الإستئناف بالدارالبيضاء تصـــدمُ توفيق بوعشرين قبل عيد الأضحــى ﻿

رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الخميس 16 غشت 2018، التماس الســراح المؤقت لـ'' توفيق بوعرين'' المتابع بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض

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رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الخميس 16 غشت 2018، التماس الســراح المؤقت لـ'' توفيق بوعرين'' المتابع بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.

جــدير بالذكر أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.