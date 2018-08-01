وفاة مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي بأكادير داخل مكتبه ﻿

أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن تعرض مدير الضمان الإجتماعي بميناء أكادير، لسكتة قلبية أودت بحياته صباح اليوم الجمعة داخل مكتبه.

شوف تيفي:أكادير



أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن تعرض مدير الضمان الإجتماعي بميناء أكادير، لسكتة قلبية أودت بحياته صباح اليوم الجمعة داخل مكتبه.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالهالك كان يزاول عمله اليومي بشكل عادي قبل أن تباغثه أزمة قلبية حادة لم تترك له أي فرصة للنجاة إذ سقط جثة هامدة لفظ بعدها أنفاسه الأخيرة.

وخلفت وفاة الهالك موجة من الآسى والحزن وسط زملائه في العمل الذين أصيبوا بصدمة كبيرة جراء وفاة مديرهم في العمل.



هذا وفور علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية ومصالح الأمن بمختلف أجهزتها لعين المكان مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية والشرطة العلمية والتقني، التي قامت بالمعاينة الأولية للجثة قبل أن يتم نقلها صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما فتح تحقيق حول الحادث لمعرفة حيثياته وملابساته.