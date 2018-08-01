 وفاة مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي بأكادير داخل مكتبه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

توقيف مواطنين من جنسية إسبانية بمراكش تورطا في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات | حوادث و حقوق

توقيف مواطنين من جنسية إسبانية بمراكش تورطا في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية | بوليتيك

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية

سابقة ..محكمة العمل تُعوض فتاة مسلمة تعرضت للتمييز خلال مقابلة للتوظيف | مجتمع

سابقة ..محكمة العمل تُعوض فتاة مسلمة تعرضت للتمييز خلال مقابلة للتوظيف

المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر صرف الحكومة منحة العيد على الموظفين الكبار فقط وإقصاء الصغار من الاستفادة منها | بوليتيك

المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر صرف الحكومة منحة العيد على الموظفين الكبار فقط وإقصاء الصغار من

محكمــة الإستئناف بالدارالبيضاء تصـــدمُ توفيق بوعشرين قبل عيد الأضحــى | بوليتيك

محكمــة الإستئناف بالدارالبيضاء تصـــدمُ توفيق بوعشرين قبل عيد الأضحــى

وفاة مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي بأكادير داخل مكتبه | مجتمع

وفاة مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي بأكادير داخل مكتبه

تزامنا مع فترة عيد الأضحى..تحذير هام موجه لمستعملي الطريق | مجتمع

تزامنا مع فترة عيد الأضحى..تحذير هام موجه لمستعملي الطريق

صادم..مواطن فقير جاتو فالفاتورة ديال الكهرباء والماء 17 المليون نواحي سطات | مجتمع

صادم..مواطن فقير جاتو فالفاتورة ديال الكهرباء والماء 17 المليون نواحي سطات

وزير الصحة يدشن فضاء جديد للصحة خاص بالشباب بإقليم الرحامنة | بوليتيك

وزير الصحة يدشن فضاء جديد للصحة خاص بالشباب بإقليم الرحامنة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

وفاة مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي بأكادير داخل مكتبه

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 02:26 وفاة مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي بأكادير داخل مكتبه | مجتمع
وفاة مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي بأكادير داخل مكتبه
أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن تعرض مدير الضمان الإجتماعي بميناء أكادير، لسكتة قلبية أودت بحياته صباح اليوم الجمعة داخل مكتبه.

شوف تيفي:أكادير

أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن تعرض مدير الضمان الإجتماعي بميناء أكادير، لسكتة قلبية أودت بحياته صباح اليوم الجمعة داخل مكتبه.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالهالك كان يزاول عمله اليومي بشكل عادي قبل أن تباغثه أزمة قلبية حادة لم تترك له أي فرصة للنجاة إذ سقط جثة هامدة لفظ بعدها أنفاسه الأخيرة.
وخلفت وفاة الهالك موجة من الآسى والحزن وسط زملائه في العمل الذين أصيبوا بصدمة كبيرة جراء وفاة مديرهم في العمل.

هذا وفور علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية ومصالح الأمن بمختلف أجهزتها لعين المكان مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية والشرطة العلمية والتقني، التي قامت بالمعاينة الأولية للجثة قبل أن يتم نقلها صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما فتح تحقيق حول الحادث لمعرفة حيثياته وملابساته.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير الموت مفاجئ سكتة قلبية مدير الضمان الاجتماعي داخل مكتب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سابقة ..محكمة العمل تُعوض فتاة مسلمة تعرضت للتمييز خلال مقابلة للتوظيف | مجتمع

سابقة ..محكمة العمل تُعوض فتاة مسلمة تعرضت للتمييز خلال مقابلة للتوظيف

تزامنا مع فترة عيد الأضحى..تحذير هام موجه لمستعملي الطريق | مجتمع

تزامنا مع فترة عيد الأضحى..تحذير هام موجه لمستعملي الطريق

صادم..مواطن فقير جاتو فالفاتورة ديال الكهرباء والماء 17 المليون نواحي سطات | مجتمع

صادم..مواطن فقير جاتو فالفاتورة ديال الكهرباء والماء 17 المليون نواحي سطات

هام للرجال..ملابس داخلية تؤثر على الخصوبة | مجتمع

هام للرجال..ملابس داخلية تؤثر على الخصوبة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أضاحي العيد بالمغرب من بين الأغلى عربيا | قنوات أخرى
منذ 28 دقيقة

بالفيديو..أضاحي العيد بالمغرب من بين الأغلى عربيا

بالفيديو..أضاحي العيد بالمغرب من بين الأغلى عربيا | قنوات أخرى

بالفيديو..أضاحي العيد بالمغرب من بين الأغلى عربيا

صــادم و بالفيديو..خطاف مغامر بحياة الناس و الدراري الصغار فالطــريق | قنوات أخرى

صــادم و بالفيديو..خطاف مغامر بحياة الناس و الدراري الصغار فالطــريق

بالفيديو..مضاربة خايبة بين صحاب الطاكسيات فبني ملال | قنوات أخرى

بالفيديو..مضاربة خايبة بين صحاب الطاكسيات فبني ملال

﻿

آخر المستجدات

توقيف مواطنين من جنسية إسبانية بمراكش تورطا في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

توقيف مواطنين من جنسية إسبانية بمراكش تورطا في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية | بوليتيك

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية

سابقة ..محكمة العمل تُعوض فتاة مسلمة تعرضت للتمييز خلال مقابلة للتوظيف | مجتمع

سابقة ..محكمة العمل تُعوض فتاة مسلمة تعرضت للتمييز خلال مقابلة للتوظيف

المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر صرف الحكومة منحة العيد على الموظفين الكبار فقط وإقصاء الصغار من الاستفادة منها | بوليتيك

المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر صرف الحكومة منحة العيد على الموظفين الكبار فقط وإقصاء الصغار من

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.