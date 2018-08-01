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تزامنا مع فترة عيد الأضحى..تحذير هام موجه لمستعملي الطريق

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 02:23 تزامنا مع فترة عيد الأضحى..تحذير هام موجه لمستعملي الطريق | مجتمع
تزامنا مع فترة عيد الأضحى..تحذير هام موجه لمستعملي الطريق
دعت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير سائقي مختلف أصناف العربات إلى التحلي باليقظة والحذر أثناء استعمال الطريق، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة

''شوف تيفي''

دعت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير سائقي مختلف أصناف العربات إلى التحلي باليقظة والحذر أثناء استعمال الطريق، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية، على اعتبار ما ستشهده مختلف جهات المملكة من حركة مكثفة للمسافرين ومن إقبال متزايد على وسائل النقل العمومي تزامنا مع فترة عيد الأضحى والعطلة الصيفية. وحثت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة، كافة مستعملي الطريق، وبالأخص سائقي السيارات الخاصة وسائقي سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين المهنيين، وشاحنات نقل البضائع، على ضرورة احترام قانون السير والتقيد بمستلزمات وضوابط السلامة الطرقية.

وأهابت اللجنة بكافة السائقين الالتزام باحترام قانون السير والتحلي بالتسامح والتعايش مع باقي فئات مستعملي الطريق لغاية ضمان كافة سبل الأمان والسلامة أثناء استعمال الطريق، مشددة بالأساس، وقبل استعمال الطريق، على ضرورة إخضاع العربات للصيانة الميكانيكية و''الفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الأعطاب والشوائب التقنية التي من شأنها التسبب في وقوع حوادث السير، خاصة سلامة العجلات وأجهزة الحصر والنوابض وماسحات الزجاج وغيرها''.

كما حثت اللجنة السائقين على الاستعداد للسفر عبر التحديد المسبق لمسار التنقل من أجل تفادي المفاجآت غير السارة والأخطار المحتملة.، وأخذ قسط وافر من الراحة حتى يتمكنوا من القيادة بشكل آمن وسليم.

أما أثناء السير، فدعت اللجنة السائقين إلى التخفيض من السرعة والحرص على ملاءمتها مع ظروف السير والالتزام التام بقواعد السير والمرور خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية، وكذا ضرورة احترام مسافة الأمان القانونية مع العربات التي تسير بالأمام داخل وخارج المجال الحضري، وبالأخص في الطرق الوطنية والطرق السيارة.

‫شوف تيفي

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المغرب سوف تيفي اللجنة الوطنية للقواية حوادث السير الطريق عيد الأضحى

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