صادم..مواطن فقير جاتو فالفاتورة ديال الكهرباء والماء 17 المليون نواحي سطات ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، صورة مثيرة، خاصة بفاتورة كهرباء وماء، تعود لمواطن فقير يقطن بمنطقة بن حمد ضواحي سطات، تفاجأ بأنه ملزم بدفع مبلغ خيالي يتمثل في 17 مليون

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، صورة مثيرة، خاصة بفاتورة كهرباء وماء، تعود لمواطن فقير يقطن بمنطقة بن حمد ضواحي سطات، تفاجأ بأنه ملزم بدفع مبلغ خيالي يتمثل في 17 مليون سنتيم.



وحسب ناشري ''الفاتورة'' فإن مواطنا فقيرا، يتوفر على مصباح وحيد بمنزله، تفاجأ بقيمة ''الفاتورة''، موضحين أن المبلغ خيالي ويستحيل لهذا المواطن أن يدفعه نظرا لحالته المادية.



وأوضح ناشرو ''الفاتورة'' أن على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فتح تحقيق للكشف عن صحة المبلغ المتواجدة بها، مشيرين إلى أن المكتب من المحتمل أن يكون قد أخطأ في وضع القيمة المادية الصحيحة.