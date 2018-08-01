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وزير الصحة يدشن فضاء جديد للصحة خاص بالشباب بإقليم الرحامنة | بوليتيك

وزير الصحة يدشن فضاء جديد للصحة خاص بالشباب بإقليم الرحامنة

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وزير الصحة يدشن فضاء جديد للصحة خاص بالشباب بإقليم الرحامنة

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 02:18 وزير الصحة يدشن فضاء جديد للصحة خاص بالشباب بإقليم الرحامنة | بوليتيك
وزير الصحة يدشن فضاء جديد للصحة خاص بالشباب بإقليم الرحامنة
تم صباح اليوم الجمعة، تدشين فضاء الصحة للشباب بإقليم الرحامنة، الذي يروم تعزيز صحة اليافعين والشباب ما بين 10 و25 سنة.

شوف تيفي و.م.ع

تم صباح اليوم الجمعة، تدشين فضاء الصحة للشباب بإقليم الرحامنة، الذي يروم تعزيز صحة اليافعين والشباب ما بين 10 و25 سنة.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة، تضطلع هذه المؤسسة، التي أشرف على تدشينها وزير الصحة ''أناس الدكالي''، مرفوقا بعامل إقليم الرحامنة وعدد من المسؤولين المركزيين والمحليين، بمهمة الإسهام في تعزيز صحة اليافعين والشباب البالغ تعدادهم في الإقليم أزيد من 90 ألف نسمة، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وذكر البلاغ أن فضاء الصحة للشباب تم بناؤه على مساحة 500 متر مربع، ورصدت له ميزانية تقارب ثلاثة ملايين درهم للبناء وتزويد المؤسسة بالمعدات، وذلك بمساهمة كل من وزارة الصحة ومجلس جهة مراكش آسفي، والمجلس الإقليمي للرحامنة، والمجلس الجماعي لابن جرير.

وسيقدم هذا الفضاء، الذي يندرج تدشينه في إطار تخليد الذكرى 65 لثورة الملك والشعب، والذكرى 55 لعيد الشباب، خدمات الاستقبال والتوجيه، والاستماع والعيادة النفسية، والعيادات الطبية المتخصصة، (طب النساء والتوليد، طب الجلد والأمراض التناسلية، طب وجراحة العيون، طب الأطفال، المساعدة على الإقلاع عن التدخين)، وخدمات التربية الصحية والولوج إلى المعلومات.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الرحامنة الصحة أنس الدكالي

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