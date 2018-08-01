خطير..انفــجار أمام مطعم شابة مغربية بهولندا ﻿

وقع انفجار قوي أمام مطعم بالعاصمة الهولندية أمسترادام، خلال الأسبوع الجاري، تعود ملكيته لمغربية شابة تدعى ''كوثر.ب''، وهي ابنة سياسي مغربي معروف بهولندا.

''شوف تيفي''

وقع انفجار قوي أمام مطعم بالعاصمة الهولندية أمسترادام، خلال الأسبوع الجاري، تعود ملكيته لمغربية شابة تدعى ''كوثر.ب''، وهي ابنة سياسي مغربي معروف بهولندا.

وأوضح موقع ''AD'' الهولندي بعض التفاصيل الخاصة بهذا الهجوم، وأوضحت أن مجهولين، أقدموا على تفجير عبوة ناسفة أمام مطعم المغربية المتواجد بشارع يوهان، ما تسبب في وقوع خسائر مادية.

وأضاف الموقع الهولندي أن الهجوم على المطعم المغربي، يعتبر الثالث خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن الشرطة الهولندية، فتحت تحقيقا للكشف عن هوية المتورطين في هذا الهجوم.