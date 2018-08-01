مؤلم.. فُقـدان شابين غرقاً بشاطئ ''تروك'' بمدينة الداخلة ﻿

علمت ''شــوف تـيفــي''، أن شابان في مقتبل العمر لقي مصرعهما أمس الخميس، غرقا بشاطئ ''تروك'' الذي يبعد بـ25 كيلومتر عن مدينة الداخلة شمالاً.

شــــوف تــيفـي: يـحيــى الــغليــظ

علمت ''شــوف تـيفــي''، أن شابان في مقتبل العمر لقي مصرعهما أمس الخميس، غرقا بشاطئ ''تروك'' الذي يبعد بـ25 كيلومتر عن مدينة الداخلة شمالاً.

وحسب مصادرنا، فإن الشابان كانا يسبحان في الشاطئ المذكور، و غرقا بشكل مفاجئ، حيث أصبحا في عداد المفقودين، ولم يتم العثور عليهما لحد الآن.

وأوضحت مصادر ''شــوف تيفي''، أن الضحيتين من عائلة واحدة، ويبلغ أحدهما من العمر 14 سنة ويقطن بحي الوحدة بمدينة الداخلة، وقريبه الآخر يبلغ من العمر 20 سنة ويقطن في مدنية أبي الجعد.

إلى ذالك، وفور علمها حلت عناصر الدرك والوقاية المدنية إلى عين المكان، من أحل تمشيط المنطقة بُغية العثور على الغريقين، إلا أن الأمر استعصى عليهم ليظل الضحيتين مفقودين بخليج وادي الذهب.