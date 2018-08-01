 مؤلم.. فُقـدان شابين غرقاً بشاطئ ''تروك'' بمدينة الداخلة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

توقيف مواطنين من جنسية إسبانية بمراكش تورطا في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات | حوادث و حقوق

توقيف مواطنين من جنسية إسبانية بمراكش تورطا في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية | بوليتيك

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية

سابقة ..محكمة العمل تُعوض فتاة مسلمة تعرضت للتمييز خلال مقابلة للتوظيف | مجتمع

سابقة ..محكمة العمل تُعوض فتاة مسلمة تعرضت للتمييز خلال مقابلة للتوظيف

المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر صرف الحكومة منحة العيد على الموظفين الكبار فقط وإقصاء الصغار من الاستفادة منها | بوليتيك

المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر صرف الحكومة منحة العيد على الموظفين الكبار فقط وإقصاء الصغار من

محكمــة الإستئناف بالدارالبيضاء تصـــدمُ توفيق بوعشرين قبل عيد الأضحــى | بوليتيك

محكمــة الإستئناف بالدارالبيضاء تصـــدمُ توفيق بوعشرين قبل عيد الأضحــى

وفاة مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي بأكادير داخل مكتبه | مجتمع

وفاة مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي بأكادير داخل مكتبه

تزامنا مع فترة عيد الأضحى..تحذير هام موجه لمستعملي الطريق | مجتمع

تزامنا مع فترة عيد الأضحى..تحذير هام موجه لمستعملي الطريق

صادم..مواطن فقير جاتو فالفاتورة ديال الكهرباء والماء 17 المليون نواحي سطات | مجتمع

صادم..مواطن فقير جاتو فالفاتورة ديال الكهرباء والماء 17 المليون نواحي سطات

وزير الصحة يدشن فضاء جديد للصحة خاص بالشباب بإقليم الرحامنة | بوليتيك

وزير الصحة يدشن فضاء جديد للصحة خاص بالشباب بإقليم الرحامنة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

مؤلم.. فُقـدان شابين غرقاً بشاطئ ''تروك'' بمدينة الداخلة

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 02:08 مؤلم.. فُقـدان شابين غرقاً بشاطئ تروك بمدينة الداخلة | حوادث و حقوق
مؤلم.. فُقـدان شابين غرقاً بشاطئ ''تروك'' بمدينة الداخلة
علمت ''شــوف تـيفــي''، أن شابان في مقتبل العمر لقي مصرعهما أمس الخميس، غرقا بشاطئ ''تروك'' الذي يبعد بـ25 كيلومتر عن مدينة الداخلة شمالاً.

شــــوف تــيفـي: يـحيــى الــغليــظ

علمت ''شــوف تـيفــي''، أن شابان في مقتبل العمر لقي مصرعهما أمس الخميس، غرقا بشاطئ ''تروك'' الذي يبعد بـ25 كيلومتر عن مدينة الداخلة شمالاً.

وحسب مصادرنا، فإن الشابان كانا يسبحان في الشاطئ المذكور، و غرقا بشكل مفاجئ، حيث أصبحا في عداد المفقودين، ولم يتم العثور عليهما لحد الآن.

وأوضحت مصادر ''شــوف تيفي''، أن الضحيتين من عائلة واحدة، ويبلغ أحدهما من العمر 14 سنة ويقطن بحي الوحدة بمدينة الداخلة، وقريبه الآخر يبلغ من العمر 20 سنة ويقطن في مدنية أبي الجعد.

إلى ذالك، وفور علمها حلت عناصر الدرك والوقاية المدنية إلى عين المكان، من أحل تمشيط المنطقة بُغية العثور على الغريقين، إلا أن الأمر استعصى عليهم ليظل الضحيتين مفقودين بخليج وادي الذهب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب ضحية غرق مكان تمشيط عناصر الدرك الملكي الداخلة شابين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

توقيف مواطنين من جنسية إسبانية بمراكش تورطا في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات | حوادث و حقوق

توقيف مواطنين من جنسية إسبانية بمراكش تورطا في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات

خطير..انفــجار أمام مطعم شابة مغربية بهولندا | حوادث و حقوق

خطير..انفــجار أمام مطعم شابة مغربية بهولندا

انقلاب سيارة في حادثة سير خطيرة بالقنيطرة | حوادث و حقوق

انقلاب سيارة في حادثة سير خطيرة بالقنيطرة

جريمة قتل ثانية تهز الجديد في يوم واحــد و الضحية شاب في عمر الزهــور | حوادث و حقوق

جريمة قتل ثانية تهز الجديد في يوم واحــد و الضحية شاب في عمر الزهــور

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أضاحي العيد بالمغرب من بين الأغلى عربيا | قنوات أخرى
منذ 29 دقيقة

بالفيديو..أضاحي العيد بالمغرب من بين الأغلى عربيا

بالفيديو..أضاحي العيد بالمغرب من بين الأغلى عربيا | قنوات أخرى

بالفيديو..أضاحي العيد بالمغرب من بين الأغلى عربيا

صــادم و بالفيديو..خطاف مغامر بحياة الناس و الدراري الصغار فالطــريق | قنوات أخرى

صــادم و بالفيديو..خطاف مغامر بحياة الناس و الدراري الصغار فالطــريق

بالفيديو..مضاربة خايبة بين صحاب الطاكسيات فبني ملال | قنوات أخرى

بالفيديو..مضاربة خايبة بين صحاب الطاكسيات فبني ملال

﻿

آخر المستجدات

توقيف مواطنين من جنسية إسبانية بمراكش تورطا في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

توقيف مواطنين من جنسية إسبانية بمراكش تورطا في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية | بوليتيك

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية

سابقة ..محكمة العمل تُعوض فتاة مسلمة تعرضت للتمييز خلال مقابلة للتوظيف | مجتمع

سابقة ..محكمة العمل تُعوض فتاة مسلمة تعرضت للتمييز خلال مقابلة للتوظيف

المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر صرف الحكومة منحة العيد على الموظفين الكبار فقط وإقصاء الصغار من الاستفادة منها | بوليتيك

المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر صرف الحكومة منحة العيد على الموظفين الكبار فقط وإقصاء الصغار من

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.