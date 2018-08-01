 وزير المالية بالنيابة عبد القادر اعمارة يقر تفويضات سلفه بوسعيد ﻿
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وزير المالية بالنيابة عبد القادر اعمارة يقر تفويضات سلفه بوسعيد

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 02:06 وزير المالية بالنيابة عبد القادر اعمارة يقر تفويضات سلفه بوسعيد | بوليتيك
وزير المالية بالنيابة عبد القادر اعمارة يقر تفويضات سلفه بوسعيد
إلى جانب إشرافه على تحضير مشروع القانون المالي ومذكرته التوجيهية، التي وزعها رئيس الحكومة أخيرا على وزرائه، اتخذ وزير النقل والتجهيز عبد القادر اعمارة، أحد قراراته الأولى كوزير للمالية بالنيابة.

شوف تيفي

إلى جانب إشرافه على تحضير مشروع القانون المالي ومذكرته التوجيهية، التي وزعها رئيس الحكومة أخيرا على وزرائه، اتخذ وزير النقل والتجهيز عبد القادر اعمارة، أحد قراراته الأولى كوزير للمالية بالنيابة.

حيث أصدر اعمارة، وفق ما أوردته يومية أخبار اليوم الصادرة غدا السبت، فور تعيينه بواسطة مرسوم لرئيس الحكومة، في 7 غشت الجاري، قرار يقضي بتزكية التفويضات التي اقرها سلفه في المالية، محمد بوسعيد، والخاصة بحيازة بعض السلطات وحق التوقيع والمصادقة على الصفقات، وقرارات تعيين آمرين بالصرف أو نواب لهم. التي باتت رسمية بصدور العدد الأخير من الجريدة الرسمية متضمنا هذا القرار، جاء للحؤول دون أي اضطراب أو جمود في سير المرافق العمومية لمختلف الوزارات باعتبار قطاع المالية معنيا ومتدخلا في جل القرارات.

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شوف تيفي المغرب وزير المالية النيابة عبد القادر اعمارة تفويضات سلفه بوسعيد

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