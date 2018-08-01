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هام للرجال..ملابس داخلية تؤثر على الخصوبة

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 01:42 هام للرجال..ملابس داخلية تؤثر على الخصوبة | مجتمع
هام للرجال..ملابس داخلية تؤثر على الخصوبة
كشفت دراسة حديثة صادرة عن جامعة هارفارد أن الرجال الذين يرتدون السراويل الداخلية الواسعة المعروفة أيضاً بـ ''البوكسر'' يملكون تركيز أعلى للحيوانات المنوية مقارنة مع الرجال الذين يرتدون الملابس

''شوف تيفي''

كشفت دراسة حديثة صادرة عن جامعة هارفارد أن الرجال الذين يرتدون السراويل الداخلية الواسعة المعروفة أيضاً بـ ''البوكسر'' يملكون تركيز أعلى للحيوانات المنوية مقارنة مع الرجال الذين يرتدون الملابس الداخلية الضيقة.

وحسب ما كشف عنه موقع قناة ''dw'' الألمانية، يومه الجمعة، فإن نتائج هذه الدراسة، التي أجريت في عيادة الخصوبة بمستشفى ماساتشوستس العام، تشير إلى أن بعض أنواع الملابس الداخلية لها تأثير كبير على صحة الرجل الإنجابية، مبرزة
أن ليديا مينغيز ألاركون، المشرفة على الدراسة، قالت: ''نتائج هذه الدراسة توضح إمكانية حدوث تغييرات في وظائف الخصيتين عند الرجال في حال سعيهم إلى الإنجاب''.

وأكدت القناة الألمانية أنه ولفهم كيفية تأثير الملابس الداخلية على جودة الحيوانات المنوية، جمع الباحثون عينات السائل المنوي لـ656 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 32 و 39، وسألهم كذلك عن نوعية الملابس الداخلية التي ارتدوها خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وأظهرت النتائج أن 53 بالمائة من المشاركين يرتدون الملابس الداخلية الواسعة ''البوكسر'' وكشفت تحاليل عينات السائل المنوي أن هؤلاء الرجال الذين يرتدون ''البوكسر'' يملكون أعلى نسبة تركيز للحيوانات المنوية بمعدل 25 بالمائة مقارنة مع الرجال الذين يرتدون الملابس الداخلية الضيقة، كما أظهرت الدراسة أن الرجال الذين يرتدون السراويل الواسعة ''البوكسر'' يملكون نسبة أعلى من الحيوانات المنوية المتحركة، أي الحيوانات المنوية القادرة على التحرك في الجهاز التناسلي الأنثوي وتخصيب البويضة.

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المغرب شوف تيفي الخصوبة الملابس الداخلية الحيوانات المنوية الدراسة

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