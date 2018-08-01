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روسيا تناور لاستباق مبادرة كوهلر المنتظرة في قضية الصحراء المغربية

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 01:30 روسيا تناور لاستباق مبادرة كوهلر المنتظرة في قضية الصحراء المغربية | بوليتيك
روسيا تناور لاستباق مبادرة كوهلر المنتظرة في قضية الصحراء المغربية
بعد الإحاطة المفاجئة التي قدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، هورست كوهلر، والتي لقيت استحسان المغرب، رغم أنها أدخلت الملف إلى مرحلة جديدة لم تتضح معالمها بعد،بدأت روسيا ،

شوف تيفي

بعد الإحاطة المفاجئة التي قدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، هورست كوهلر، والتي لقيت استحسان المغرب، رغم أنها أدخلت الملف إلى مرحلة جديدة لم تتضح معالمها بعد،بدأت روسيا ، وفق ما أوردته يومية أخبار اليوم الصادرة غدا السبت، تناور من أجل فرض الموقف الرسمي الجزائري على المبعوث الأممي قبل انطلاق المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع في الأسابيع المقبلة.

بالتزامن مع ذلك، بدأت بعض المنابر الإعلامية الاسبانية-اللاتينية تتحدث عن حل ثالث مطروح على طاولة المبعوث الأممي لحل نزاع الصحراء، والمتمثل في الحل الكونفدرالي.

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاجاروف، تضيف اليومية، أنه يجب على المغرب والبوليساريو الدخول في مفاوضات دون قيد أو شروط مسبقة، في المقابل، قدمت حليفتها الجزائر كما لو أنها غير معنية بالنزاع، بل مجرد جار ملاحظ.

ماريا جازاروف قالت'' نشير بارتياح إلى أن المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس الألماني السابق، هورست كوهلر، يقوم بتفعيل الجهود الرامية إلى تعزيز عملية السلام من خلال إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة بين الفاعلين (المغرب والبوليساريو) بمشاركة الجارين الجزائر وموريتانيا ملاحظين''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب روسيا استباق مبادرة كوهلر المنتظرة قضية الصحراء المغربية

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