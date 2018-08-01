 هذه حقيقة تعطل جهاز السكانير بالمستشفى العسكري بأكادير ﻿
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هذه حقيقة تعطل جهاز السكانير بالمستشفى العسكري بأكادير

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 01:20 هذه حقيقة تعطل جهاز السكانير بالمستشفى العسكري بأكادير | مجتمع
هذه حقيقة تعطل جهاز السكانير بالمستشفى العسكري بأكادير
على إثر تداول بعض المواقع الإلكترونية والصفحات الفيسبوكية لخبر تعطل جهاز السكانير بالمستشفى العسكري بمدينة أكادير نفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي'' هذه الأخبار المتداولة وأكدت أنها مجرد شائعات لا

شوف تيفي:أحمد الهلالي

على إثر تداول بعض المواقع الإلكترونية والصفحات الفيسبوكية لخبر تعطل جهاز السكانير بالمستشفى العسكري بمدينة أكادير نفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي'' هذه الأخبار المتداولة وأكدت أنها مجرد شائعات لا تستند على أي أساس قانوني وناشروها لاتهمهم مصلحة المواطن والوطن ولا يقدرون مجهوذات الآخرين خصوصا وأن هذه المؤسسة الصحية مشهود لها بعطاءاتها المتميزة وخدماتها الرفيعة.

وأضافت ذات المصادر، أن المستشفى العسكري بأكادير يتوفر على تجهيزات وأطر طبية ذات كفاءاة قل نظيرها بالمنطقة ككل وتقوم بشكل يومي على خدمة مئات المواطنين الذين يتوافدون على المستشفى بمختلف أقطابه وتخصصاته، وسجلات المستشفى لا خير دليل على ما يقدمه المستشفى من خدمات جبارة في سبيل الرقي بالمشهد الصحي بجهة سوس ماسة.

وعلاقة بجهاز ''السكانير'' الذي يدعي البعض عدم اشتغاله، فقد أكد أحد المواطنين أن الجهاز في كامل عافيته واستفاد منه كغيره من المستفدين، الذين يتوافدون عليه من مختلف ربوع جهة سوس ماسة باعتباره الملاذ الوحيد لساكنة الجهة وللجنوب ككل جراء سمعته الجيدة التي يشهد له بها الصغير قبل الكبير.

يشار أن المستشفى العسكري بأكادير يعد من بين المستشفيات الرائدة بالجهة على جميع المستويات والتي تضاهي المستشفيات الكبرى بفعل جودة خدماتها ويتوفر على امكانيات طبية هائلة سواء على مستوى الاجهزة الدقيقة والحساسة المستعملة في التشخيص والكشف والعلاج والمتابعة والتي كان المريض يعاني من أجل الحصول عليها الأمرين ماديا ومعنويا وكذا من حيث جدية وكفاءة الأطر الطبية ذات التدريب والتكوين العاليين والذين يشرفون على العلاج سواء أكانوا ممرضين أو أطباء.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير هذه حقيقة تعطل جهاز السكانير مستشفى العسكري

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