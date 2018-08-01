موجة الحرارة التي اجتاحت جهة كتالونيا تسببت في وفاة 23 شخصا ﻿

لقي 23 شخصا مصرعهم بجهة كتالونيا ( شمال شرق إسبانيا ) جراء ضربات شمس نتجت عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بالعديد من المناطق التابعة لهذه الجهة .

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لقي 23 شخصا مصرعهم بجهة كتالونيا ( شمال شرق إسبانيا ) جراء ضربات شمس نتجت عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بالعديد من المناطق التابعة لهذه الجهة .

وحسب وزارة الصحة في الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا فإن 13 رجلا و10 نساء تتراوح أعمارهم ما بين 41 و 100 سنة لقوا مصرعهم خلال الأسابيع الأخيرة التي تميزت بارتفاع كبير في درجات الحرارة شمل عدة مناطق .

وأشار نفس المصدر إلى أن من بين ضحايا ارتفاع درجات الحرارة التي اجتاحت عدة مناطق بجهة كتالونيا عشرة أشخاص توفوا مباشرة بعد نقلهم إلى المستشفيات بينما لقي أشخاص آخرون حتفهم وهم يمارسون الرياضة أو يقومون بأعمال متنوعة .

وذكر نفس المصدر بأنه تم تسجيل 67 حالة ضربة شمس قبل الإعلان الرسمي عن ارتفاع درجات الحرارة في الجهة يوم ثاني غشت توفي منها شخصان .

وأكدت وزارة الصحة في الحكومة المحلية لجهة كتالونيا أن جميع ضحايا ضربات الشمس كانوا يعانون من أمراض محددة أو يقومون بأنشطة في الهواء الطلق في درجات حرارة مرتفعة جدا مشيرة إلى أن 17 حالة وفاة تم تسجيلها بإقليم برشلونة وأربع حالات وفاة بطارغونا بالإضافة إلى حالة واحدة بجيرونا وأخرى بلييدا.