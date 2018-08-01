المغاربة على قائمة المهاجرين بحثا عن العمل في فرنسا ﻿

يتبوأ المغاربة قائمة المهاجرين إلى فرنسا لأسباب اقتصادية ''هجرة العمالة'' بجانب الولايات المتحدة الأمريكية.

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يتبوأ المغاربة قائمة المهاجرين إلى فرنسا لأسباب اقتصادية ''هجرة العمالة'' بجانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوردت صحيفة ''لوفيغارو'' أن المهاجرين المغاربة الذين أفادوا بأنهم قدموا إلى فرنسا من أجل العمل، يكون معدل حصولهم على وظيفة أعلى من المتوسط،64 في المائة، وهو رقم مرتفع بالمقارنة بالقادمين لأسباب عائلية، والذين لا تتجاوز نسبة حصولهم على وظيفة 45 في المائة، والطلبة المنحصرة حظوظهم في 34 في المائة.

وحسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق ما أوردته يومية أخبار اليوم الصادرة غدا السبت، فإن ''المغاربة والجزائريين يمثلون حوالي 12 في المائة من حاملي تراخيص الإقامة الأولى، يليهم الصينيون والتونسيون بحوالي 7 في المائة''.