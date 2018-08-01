 لوبي البوليساريو في أمريكا يُهاجم شركة اختارت الداخلة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

توقيف مواطنين من جنسية إسبانية بمراكش تورطا في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات | حوادث و حقوق

توقيف مواطنين من جنسية إسبانية بمراكش تورطا في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية | بوليتيك

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية

سابقة ..محكمة العمل تُعوض فتاة مسلمة تعرضت للتمييز خلال مقابلة للتوظيف | مجتمع

سابقة ..محكمة العمل تُعوض فتاة مسلمة تعرضت للتمييز خلال مقابلة للتوظيف

المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر صرف الحكومة منحة العيد على الموظفين الكبار فقط وإقصاء الصغار من الاستفادة منها | بوليتيك

المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر صرف الحكومة منحة العيد على الموظفين الكبار فقط وإقصاء الصغار من

محكمــة الإستئناف بالدارالبيضاء تصـــدمُ توفيق بوعشرين قبل عيد الأضحــى | بوليتيك

محكمــة الإستئناف بالدارالبيضاء تصـــدمُ توفيق بوعشرين قبل عيد الأضحــى

وفاة مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي بأكادير داخل مكتبه | مجتمع

وفاة مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي بأكادير داخل مكتبه

تزامنا مع فترة عيد الأضحى..تحذير هام موجه لمستعملي الطريق | مجتمع

تزامنا مع فترة عيد الأضحى..تحذير هام موجه لمستعملي الطريق

صادم..مواطن فقير جاتو فالفاتورة ديال الكهرباء والماء 17 المليون نواحي سطات | مجتمع

صادم..مواطن فقير جاتو فالفاتورة ديال الكهرباء والماء 17 المليون نواحي سطات

وزير الصحة يدشن فضاء جديد للصحة خاص بالشباب بإقليم الرحامنة | بوليتيك

وزير الصحة يدشن فضاء جديد للصحة خاص بالشباب بإقليم الرحامنة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

لوبي البوليساريو في أمريكا يُهاجم شركة اختارت الداخلة

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 00:54 لوبي البوليساريو في أمريكا يُهاجم شركة اختارت الداخلة | بوليتيك
لوبي البوليساريو في أمريكا يُهاجم شركة اختارت الداخلة
بدأ اللوبي الموالي لجبهة البوليساريو في الولايات المتحدة تحركاته ضد شركة ''سولونا'' الأمريكية التي قررت بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في مدينة الداخلة، وهو ما دفع مسؤولي ''سولونا'' إلى الخروج

شوف تيفي

بدأ اللوبي الموالي لجبهة البوليساريو في الولايات المتحدة تحركاته ضد شركة ''سولونا'' الأمريكية التي قررت بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في مدينة الداخلة، وهو ما دفع مسؤولي ''سولونا'' إلى الخروج للدفاع عن قرارهم اختيار المغرب لإقامة مشروعهم الذي يناهز غلافه المالي 2.5 مليار دولار.

وصرح جون بليزير، الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية لمجلة ''فوربس''، إن شركته تدرك ''الحساسيات السياسية في المنطقة'' وأن ''استثماراتنا في الداخلة تحترم تماما الوضع القانوني الدولي لهذه المنطقة''. وأضاف: ''سنواصل القيام بأنشطتنا بالتوافق التام مع القوانين المعمول بها في المنطقة''.

وردا على تحركات اللوبي الموالي للجبهة الانفصالية، خاصة بعد تصريحات لـ''منسقة الدفاع عن حقوق سكان الصحراء المغربية'' سارة أيكمان، التي اتهمت فيها الشركة باستغلال بتوريط نفسها في منطقة متنازع عليها، وأن استثمارها يعتبر قفزا على مصالح السكان المحليين، اعتبر بليزير ''أن شركته تخطط لعدد من المبادرات لدعم المجتمع المحلي في الداخلة، وذلك عبر تخصيص 1 في المائة من العائدات المتولدة من المحطة لتمويل برامج اجتماعية مثل بناء المدارس.

وكشف بليزير أن شركته تأمل في الاستثمار في الموارد البشرية بالمنطقة، خاصة في مجال المعلوميات عبر إطلاق مركز لتدريب والتميز في المنطقة، وقال ''سيخلق هذا الأمر العديد من الوظائف في الهندسة الكهربائية والبرمجيات والهندسة الميكانيكية''.
ويغطي مشروع الداخلة 16 كيلومتر مربع فدان في منطقة تمتاز بقوة الرياح، وتعتزم شركة ''سولونا'' تطوير الموقع عبر ثلاثة، لتصل إلى طاقة إنتاجية تقدر بـ900 ميغاواط.

وتتمثل قوة المشروع الذي تتكلف به الشركة الأمريكية، ليس في كونه يعتمد على الرياح لتوليد الكهرباء، وإنما في تشيد مركز خاص بتكنولوجية ''بلوكتشين''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب لوبي البوليساريو أمريكا شركة الداخلة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية | بوليتيك

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية

المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر صرف الحكومة منحة العيد على الموظفين الكبار فقط وإقصاء الصغار من الاستفادة منها | بوليتيك

المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر صرف الحكومة منحة العيد على الموظفين الكبار فقط وإقصاء الصغار من الاستفادة منها

محكمــة الإستئناف بالدارالبيضاء تصـــدمُ توفيق بوعشرين قبل عيد الأضحــى | بوليتيك

محكمــة الإستئناف بالدارالبيضاء تصـــدمُ توفيق بوعشرين قبل عيد الأضحــى

وزير الصحة يدشن فضاء جديد للصحة خاص بالشباب بإقليم الرحامنة | بوليتيك

وزير الصحة يدشن فضاء جديد للصحة خاص بالشباب بإقليم الرحامنة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أضاحي العيد بالمغرب من بين الأغلى عربيا | قنوات أخرى
منذ 30 دقيقة

بالفيديو..أضاحي العيد بالمغرب من بين الأغلى عربيا

بالفيديو..أضاحي العيد بالمغرب من بين الأغلى عربيا | قنوات أخرى

بالفيديو..أضاحي العيد بالمغرب من بين الأغلى عربيا

صــادم و بالفيديو..خطاف مغامر بحياة الناس و الدراري الصغار فالطــريق | قنوات أخرى

صــادم و بالفيديو..خطاف مغامر بحياة الناس و الدراري الصغار فالطــريق

بالفيديو..مضاربة خايبة بين صحاب الطاكسيات فبني ملال | قنوات أخرى

بالفيديو..مضاربة خايبة بين صحاب الطاكسيات فبني ملال

﻿

آخر المستجدات

توقيف مواطنين من جنسية إسبانية بمراكش تورطا في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

توقيف مواطنين من جنسية إسبانية بمراكش تورطا في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية | بوليتيك

تنقيلات في صفوف الدرك بالقصور والإقامات الملكية

سابقة ..محكمة العمل تُعوض فتاة مسلمة تعرضت للتمييز خلال مقابلة للتوظيف | مجتمع

سابقة ..محكمة العمل تُعوض فتاة مسلمة تعرضت للتمييز خلال مقابلة للتوظيف

المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر صرف الحكومة منحة العيد على الموظفين الكبار فقط وإقصاء الصغار من الاستفادة منها | بوليتيك

المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر صرف الحكومة منحة العيد على الموظفين الكبار فقط وإقصاء الصغار من

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.