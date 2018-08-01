جريمة قتل ثانية تهز الجديد في يوم واحــد و الضحية شاب في عمر الزهــور ﻿

اهتزت مدينة الجديدة وبالقرب من مسرح عفيفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في عمر الزهور.

شوف تيفي

اهتزت مدينة الجديدة وبالقرب من مسرح عفيفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في عمر الزهور.

وفي تفاصيل الواقعة، علمت شوف تيفي، أن شجارا وقع بين مجموعة من المُتسكعين ليُقدم أحدهم على الإعتداء بالضرب على الهالك حيث سدد له ضربة قوية بواسطة قنينة خمر تسببت له في إغماء ليسقط على حافة رصيف ويفارق الحياة على الفور.

وأَضافت مصادرنا أن الجاني وفور ارتكابه لجريمته لاذ بالفرار إلا أنه وبفضل التحقيقات الأمنية التي باشرتها العناصر الأمنية مكنت من القبض على المعني بالأمر.

هذا وتم نقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات على أن يتم دفنه في وقت لاحق.