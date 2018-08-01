629 مليون درهم كلفة مشاريع قيد الإنجاز بمدينتي ورزازات وزاكورة لتقوية التزويد بالماء الشروب ﻿

تعرف مدينتا ورزازات وزاكورة جملة من المشاريع قيد الإنجاز تروم تقوية التزويد بالماء الشروب لفائدة ساكنة المنطقة.

شوف تيفي

تعرف مدينتا ورزازات وزاكورة جملة من المشاريع قيد الإنجاز تروم تقوية التزويد بالماء الشروب لفائدة ساكنة المنطقة.

وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الجمعة، أن مديره العام عبد الرحيم الحافظي قام، بمعية مديرين مركزيين، يومي 16 و17 غشت الجاري، بزيارات ميدانية للإطلاع على وضعية التزويد بالماء الشروب بالمدينتين وتتبع تقدم مشاريع في طور الإنجاز لتقوية تأمين التزويد بالماء الشروب.

وأضاف المصدر أن المدير العام ترأس، خلال زياراته، اجتماعات عمل مع المديرين الجهويين والإقليميين تمحورت حول موضوع تلبية حاجيات السكان من الماء الشروب.

وبالنسبة لمدينة ورزازات، أوضح البلاغ أن التزويد بالماء الشروب يتم انطلاقا من مياه سد المنصور الذهبي والمياه الجوفية بشكل عادي وبجودة تطابق المواصفات الوطنية الخاصة بمراقبة جودة الماء التي تشمل تحاليل بكتريولوجية وفيزيوكميائية.

وأشار إلى أنه، خلال فصل الصيف، قد تعرف جودة المياه الموزعة في بعض الأحيان تغيرا في المذاق مما يستلزم اللجوء إلى معالجة خاصة تعتمد على الفحم المنشط من أجل تخفيض آثار هذا التغير والذي ليس له أي تأثير على صحة المستهلك.

ومن أجل تقوية إنتاج الماء الشروب بالمدينة، يتم حاليا إنجاز محطة للمعالجة بسعة إنتاجية تصل إلى 250 لتر في الثانية انطلاقا من سد تيوين، ووضع 45 كلم من قنوات الماء وبناء خزان بسعة 500 متر مكعب. و تصل كلفة المشروع، حسب البلاغ، إلى 202 مليون درهم ومن المرتقب أن يتم الشروع في استغلاله في دجنبر 2018.

و بمدينة زاكورة، قام عبد الرحيم الحافظي بالإطلاع على وضعية التزويد بالماء الشروب وتتبع تقدم المشاريع في طور الإنجاز في إطار مخطط المكتب الهادف إلى تقوية وتأمين التزويد بالماء الشروب بالمدينة والذي مكن من ضمان تزويد المدينة بشكل عادي خلال فصل الصيف، حسب البلاغ.

ويشمل مخطط المكتب إنجاز محطة لإزالة الأملاح المعدنية بسعة 60 لتر في الثانية وتجهيز 8 أثقاب على مستوى فرشة ''فيجا'' وفرشة ''نبش'' وذلك لرفع الطاقة الإنتاجية ب 125 لتر في الثانية إضافية.

كما قام المدير العام، رفقة عامل إقليم زاكورة، بزيارة لمختلف منشآت محطة إزالة الأملاح المعدنية وكذا منشآت معالجة المياه المالحة. و من المرتقب أن يتم الشروع في استغلال هذه المحطة في شتنبر 2018.

وعلاوة على مشاريع تقوية إنتاج الماء، برمج المكتب ترميم شبكة توزيع الماء الشروب بمدينة زاكورة على طول 25 كلم من أجل تحسين المردودية المائية للشبكة. ومن المرتقب إنهاء الأشغال الخاصة بهذا المشروع في نهاية 2019.

ومن أجل ضمان تزويد مدينة زاكورة والمراكز و التجمعات المجاورة لواد درعة بالماء الشروب على المدى البعيد، برمج المكتب إنجاز محطة لمعالجة مياه سد أكدز الذي يوجد في طور الإنجاز بصبيب يبلغ 250 لتر في الثانية.

وخلص البلاغ إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار المخطط الذي أعده المكتب بكلفة مالية إجمالية تصل إلى 629 مليون درهم وذلك لتأمين تزويد مدينة زاكورة بالماء الشروب وتحسين ظروف عيش السكان المستفيدين.