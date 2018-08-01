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فيديو يغضب المغاربة..مؤطر في مخيم سلخ طفل بشاطئ هرهورة

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 00:27 فيديو يغضب المغاربة..مؤطر في مخيم سلخ طفل بشاطئ هرهورة | مجتمع
فيديو يغضب المغاربة..مؤطر في مخيم سلخ طفل بشاطئ هرهورة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو مثير، تم وصفه بالصادم والخطير، يوثق للحظة قيام مؤطر بإحدى الجمعيات بالاعتداء بالضرب على طفل بإحدى المخيمات

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو مثير، تم وصفه بالصادم والخطير، يوثق للحظة قيام مؤطر بإحدى الجمعيات بالاعتداء بالضرب على طفل بإحدى المخيمات المقامة بشاطئ الهرهورة.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و31 ثانية، لحظة معاقبة المؤطر للطفل بطريقة غير مقبولة، ما دفع بمصوري الفيديو بواسطة عدسة هاتفهم النقال إلى التعبير عن غضبهم من هذا المؤطر، داعين إياه إلى عدم الإساءة إلى الطفل والتعامل معه بطريقة جيدة .

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء في تفاعلهم مع هذا الفيديو، الجهاز المكلف بقطاع التخييم بالمغرب بفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة هذا المؤطر، داعين في الوقت نفسه الأباء وأولياء الأمور إلى تجنب إرسال الأبناء إلى مثل هذه المخيمات التي يتكلف بتسييرها مؤطرون لا تتوفر فيهم الشروط المناسبة لكي يقوموا بمهمة تأطير ومراقبة الأطفال.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المخيمات شاطء الهرهورة المخيمات

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