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بالفيديو..بعد طنجة.. مقتل شاب قاصر على يد مجرم بالجديدة

بتاريــخ : 18 غشت 2018 / 00:12 بالفيديو..بعد طنجة.. مقتل شاب قاصر على يد مجرم بالجديدة | حوادث و حقوق
بالفيديو..بعد طنجة.. مقتل شاب قاصر على يد مجرم بالجديدة
لقي شاب قاصر مصرعه ليلة الخميس-الجمعة على يد شخص من ذوي السوابق القضائية، على إثر طعنة غادرة بحي المطار بمدينة الجديدة.

شوف تيفي

لقي شاب قاصر مصرعه ليلة الخميس-الجمعة على يد شخص من ذوي السوابق القضائية، على إثر طعنة غادرة بحي المطار بمدينة الجديدة.

وحسب ما ذكرته مصادر جهوية، فإن الضحية البالغ قيد حياته 17 سنة ترصد به القاتل ليباغته ويوجه له طعنة مميتة على مستوى العنق لأسباب مجهولة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس.

ومن جهتها، فتحت العناصر الأمنية تحقيقا مفصلا في ظروف وملابسات الجريمة الشنيعة التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر و محاولة القبض على الجاني الذي لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة بعد إقدامه على فعلته.

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شوف تيفي حوادث وحقوق جريمة حي المطار طعنة

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