مندوبية لحليمي: انخفاض التضخم الأسعار في المغرب بنسبة 2.1% ﻿

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الجمعة، إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي تباطأ إلى 2.1 بالمئة على أساس سنوي في يوليوز من 2.5 بالمئة في يونيو حزيران.

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قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الجمعة، إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي تباطأ إلى 2.1 بالمئة على أساس سنوي في يوليوز من 2.5 بالمئة في يونيو حزيران.

وقالت المندوبية في بيان، إن تضخم أسعار الغذاء بلغ 1.8 بالمئة انخفاضا من 3.1 بالمئة في يونيو، فيما ظل تضخم أسعار المواد غير الغذائية مستقرا عند 2 بالمئة.

وبلغ التضخم في أسعار السلع والخدمات المتنوعة 6.7 بالمئة بعد أن بلغ 6.4 بالمئة في يونيو حزيران.

وفي الشهر الماضي، توقعت المندوبية ارتفاع التضخم السنوي في المغرب من 0.8 بالمئة في 2017 إلى 1.7 بالمئة في 2018 و1.3 بالمئة في 2019.