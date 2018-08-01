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عاجل ورسميا..الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تتوقف عن العمل خلال هذه المدة

بتاريــخ : 17 غشت 2018 / 18:56 عاجل ورسميا..الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تتوقف عن العمل خلال هذه المدة | بوليتيك
عاجل ورسميا..الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تتوقف عن العمل خلال هذه المدة
أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اليوم الجمعة، أن الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ستعطل عن العمل من يوم الاثنين 20 غشت الجاري إلى غاية يوم الخميس 23 منه.

"شوف تيفي"+" و م ع"

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اليوم الجمعة، أن الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ستعطل عن العمل من يوم الاثنين 20 غشت الجاري إلى غاية يوم الخميس 23 منه.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ستعطل عن العمل يوم الاثنين 8 ذي الحجة 1439هـ الموافق لـ20 غشت 2018 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، ويوم الثلاثاء 9 ذي الحجة 1439 هـ الموافق لـ21 غشت 2018 بمناسبة عيد الشباب المجيد.

كما ستعطل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية عن العمل، يضيف البلاغ، يومي الأربعاء والخميس 10 و11 ذي الحجة 1439 هـ الموافق لـ22 و 23 غشت 2018 بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وذكر المصدر ذاته بأن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 169 . 77 . 2 الصادر في 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، كما تم تغييره وتتميمه.

‫شوف تيفي

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