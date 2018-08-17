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حصري وبالصور..المركب الاجتماعي تيط مليل يتحول إلى أخطــر معتقل بالمغرب ..شوفو حالة النزلاء الصــادمة وها علاش كيهربو

بتاريــخ : 17 غشت 2018 / 18:41 حصري وبالصور..المركب الاجتماعي تيط مليل يتحول إلى أخطــر معتقل بالمغرب ..شوفو حالة النزلاء الصــادمة وها علاش كيهربو | حوادث و حقوق
حصري وبالصور..المركب الاجتماعي تيط مليل يتحول إلى أخطــر معتقل بالمغرب ..شوفو حالة النزلاء الصــادمة وها علاش كيهربو
توصلت ''شوف تيفي''، يومه الجمعة، من مصدر مطلع بالعديد من الصور الصادمة والخطيرة، التي تم التقاطها، أمس الخميس، من داخل المركب الاجتماعي تيط مليل والتي تظهر الحالة المأساوية لنزلاء، تحولت حياتهم إلى

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي"، يومه الجمعة، من مصدر مطلع بالعديد من الصور الصادمة والخطيرة، التي تم التقاطها، أمس الخميس، من داخل المركب الاجتماعي تيط مليل والتي تظهر الحالة المأساوية لنزلاء، تحولت حياتهم إلى جحيم في ظل التجاوزات الإدارية التي يعرفها المركب منذ سنوات طويلة.

وكشف مصدر حقوقي لـ "شوف تيفي" عن تفاصيل جد خطيرة بخصوص ما يقع داخل هذا المركب والتجاوزات التي تعرفها مجموعة من الأجنحة التي وصفها بالشبيهة بالمعتقلات، مشيرا إلى أن أحد النزلاء يصارع الموت بالجناح رقم 8، نظرا لإصابته بحروق على مستوى الظهر.

ووصف المصدر ذاته الوضع بالكارثي داخل المركب، حيث يفترش النزلاء الأرض في ظروف غير إنسانية، حيث يختلط المرضى العقليين بنزلاء طبعيين في أماكن غير نظيفة لا يمكن للإنسان الجلوس فيها ولو لدقائق.

واستغل ذات المصدر الفرصة للكشف عن معطى جد خطير، خاص بإدمان إحدى نزيلات الجناح رقم أربعة على مخدر "الحشيش"، وهو ما استدعى إبلاغ مصالح الدرك الملكي أمس الخميس، والتي توصلت إلى هوية المشتبه فيه الذي قد يكون مزود الفتاة بهذا المخدر، مشددا في الوقت نفسه على أن موظفين بالمركب يستغلون نزلاء صغار السن للقيام ببعض الأعمال كرعاية النزلاء المسنين.

وناشد المصدر الحقوقي المسؤولين للتدخل كذلك من أجل تقديم المساعدة لنزيلة بالغة من العمر 18 سنة، حاولت التقدم بشكاية للنيابة العامة بخصوص التجاوزات التي يعرفها المركب، وبعد عودتها تعرضت للتهديد من أحد الموظفين والذي منعها كذلك من مغادرة المركب لقضاء عيد الأضحى مع إحدى الأسر.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحشيش النزلاء المسنين تيط مليل المأساوية المرضى

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