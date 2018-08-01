اعتقال مهاجر مغربي قتل زوجته بإسبانيا وعائلة الضحية تستغيث لنقل جثة ابنتها ﻿

اعتقل الحرس المدني الاسباني اليوم الجمعة، مواطن مغربي، يشتبه في طعن زوجته حتى الموت بمنطقة ''دوركال'' نواحي إقليم غرناطة.

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اعتقل الحرس المدني الاسباني اليوم الجمعة، مواطن مغربي، يشتبه في طعن زوجته حتى الموت بمنطقة "دوركال" نواحي إقليم غرناطة.

ونقلت مصادر محلية،وفق مصادر صحفية إسبانية، أن المشتبه به ارتكب جريمته يوم الثلاثاء المنصرم، باستعمال سلاح أبيض، قبل أن يقوم بنقل الضحية إلى باب المستشفى ويلوذ بالفرار.

وتم العثور على جثة الضحية، تضيف ذات المصادر، أمام باب المستشفى حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ليلا، ليتم إخبار الشرطة التي عملت على تحديد مكان وجود المشتبه به وقامت باعتقاله.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يبلغ من العمر 39 سنة، فيما تبغ الضحية 21 سنة، وكانت تربطهما علاقة زوجية.

من جهتها أطلقت عائلة الضحية، نداء لطلب المساعدة المادية، لتمكينها من نقل جثة ابنتها لتوارى الثرى في مسقط رأسها بالمغرب.