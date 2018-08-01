عاجل...مصرع فتاة شابة غرقا بشاطئ أنزا شمال أكادير ﻿

لقيت فتاة في مقتبل العمر مصرعها زوال اليوم الجمعة، وذلك إثر غرقها بشاطئ أنزا شمال مدينة أكادير.

شوف تيفي:اكادير

لقيت فتاة في مقتبل العمر مصرعها زوال اليوم الجمعة، وذلك إثر غرقها بشاطئ أنزا شمال مدينة أكادير.

وحسب مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، فالهالكة البالغة من العمر 15 سنة رافقت أسرتها نحو شاطئ أنزا لقضاء يوم ممتع والاستجمام بالسباحة بعيدا عن الحرارة التي تجتاح المنطقة في الآونة الأخيرة، غير دخولها للسباحة عجل بوفاتها، بعدما ابتلعتها الأمواج الهائجة وجرفها التيار نحو قاع البحر.

هذا واستنفر الحادث مختلف فرق الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية الذين عملوا على إجراء حملة تمشيطية للمكان، وتمكنوا بعد مجهوذات جبارة من انتشال جثة الهالكة، وتم توجيهها نحو مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما فتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.