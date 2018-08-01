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فتح تحقيق حول تبادل العنف اللفظي بين موظف شرطة وأفراد أسرة بالبيضاء

بتاريــخ : 17 غشت 2018 / 18:19 فتح تحقيق حول تبادل العنف اللفظي بين موظف شرطة وأفراد أسرة بالبيضاء | بوليتيك
فتح تحقيق حول تبادل العنف اللفظي بين موظف شرطة وأفراد أسرة بالبيضاء
كشفت ولاية أمن الدار البيضاء أنه جرى ليلة أمس الخميس، 16 غشت الجاري، فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ملابسات خلاف تطور لتبادل العنف اللفظي بين موظف أمن برتبة ضابط شرطة من جهة،

"شوف تيفي"

كشفت ولاية أمن الدار البيضاء أنه جرى ليلة أمس الخميس، 16 غشت الجاري، فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ملابسات خلاف تطور لتبادل العنف اللفظي بين موظف أمن برتبة ضابط شرطة من جهة، وأفراد أسرة تقيم بمنطقة أنفا من جهة ثانية.

وأوضحت ولاية الأمن أن المعطيات الأولية للبحث، تشير إلى انتقال موظف الشرطة، ليلة أمس الخميس، لمنزل العائلة قصد تسليم استدعاء لابنهم الذي يشكل موضوع قضية جارية أمام فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني، تتعلق بالهجوم على مسكن الغير والابتزاز، قبل أن يدخل الطرفان في نزاع تطور إلى تبادل العنف اللفظي بينهما.

وأكدت الولاية بأنه وعلى الفور انتقلت إلى عين المكان عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي عملت بناء على تعليمات النيابة العامة على فتح بحث لتحديد الظروف والملابسات الحقيقة لهذه الواقعة، فضلا عن تحديد مختلف المسؤوليات بشأنها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدار البيضاء موظف الشرطة منطقة أنفا موظف الشرطة

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