مدير بنك CIH في ورطة بعد شكاية متقاعد ضحية حادث خطير داخل مقر الشركة بالبيضاء ﻿

منذ يناير 2017 ولا زال ضحية حادث خطير داخل المكتب الرئيسي للقرض العقاري والسياحي بالدار البيضاء ينتظر بفارغ الصبر تسديد تكاليف دخوله المستشفى ، والتي تصل إلى حوالي 2 مليون سنتيم ، بعد وعود من قبل

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منذ يناير 2017 ولا زال ضحية حادث خطير داخل المكتب الرئيسي للقرض العقاري والسياحي بالدار البيضاء ينتظر بفارغ الصبر تسديد تكاليف دخوله المستشفى ، والتي تصل إلى حوالي 2 مليون سنتيم ، بعد وعود من قبل مسؤولي المؤسسة المالية المرموقة والغنية.

وحسب مصادر "أرتيكل19" فقــد لجــأ الضحية العليوي رحال ، موظف متقاعد بالمكتب الوطني للسكك الحديدية ، والمقيم في سلا ، يوم 18 يناير 2017 إلى قسم المنازعات للمؤسسة البنكية المذكورة بالدار البيضاء لسحب شهادة رفع اليد على قرض سكن مؤدى ، بعد تأخير أكثر من شهربن على إصدار هذه الوثيقة من قبل الوكالة الجهوية بالرباط.

وجــاء في شكاية "رحال العليوي" موجهة إلى المدير العام للقرض العقاري والسياحي والمعروف ب " CIH " بالدار البيضاء :" في غياب لإشارات الطوابق بالمبنى حيث يوجد قسم المنازعات ، أخذت المصعد إلى الطابق الثاني حيث تمت إعادة توجيهي إلى الأول. وبينما كنت أقترب من الدرج ، انطفأت الأضواء ، ودون أن أدرك انزلقت لاصطدم بالحائط أمام مدخل المصلحة المعنية، حسب الشهود كانوا في ذات المكان ،"، وزاد العليوي أنه نظراً لخطورة الحادث ، لم يجرؤ أحد على الاقتراب منه حتى وصل رجال الوقاية المدنية الذين قاموا بإجلائه ونقله إلى مستشفى ابن رشد الجامعي.

وأضـــاف في ذات الشكاية "قبل وصول رجال الوقاية، كنت لا أزال على وعي، ولم يفهم الناس لماذا كنت هناك..وأخبرتهم أنني قد جئت للحصول على شهادة رفع اليد”، وأضاف “في تلك الأثناء ، خرج رئيس قسم المنازعات ، السيد سلولي ، من مكتبه بالشهادة، وقال ” كنت أنوي إرسالها اليوم (إلى وكالة الرباط) ، وتم نقل رحال وهو في حالة خطيرة إلى مستشفى ابن رشد الجامعي ، لكن بما أن جهاز "سكانير"، في هذا المستشفى لا يعمل ، وبتعليمات من موظفي المصلحة المعنية، نقلته أسرته بواسطة سيارة إسعاف إلى عيادة أخرى تربطها اتفاقية مع شركة التأمين المؤسسة البنكية، إلا أنها تفتقد بدورها للجهاز”.

و قرر أقارب العليوي نقله إلى العيادة الدولية ، الموجودة في شارع أنوال بالدار البيضاء ، حيث قضى "ليلة واحدة في وحدة العناية المركزة وغادر وفي جبهته 4 غرز، وكسر معقد في عظام الرقبة "، ووفق التنظيم الداخلي لهذه المؤسسة البنكية، والتي تحاول الإشعاع والترقي، وخاصة في التمويل الإسلامي، فكل” عامل أو زائر له الحق في التغطية والتأمين في حالة وقوع حادث أو كارثة داخلها” .

وتساءل العليوي، "أين هو التأمين الموعود من قبل CIH؟ ، في نداء له إلى أحمد رحو ، الرئيس التنفيذي لبنك CIH’ وعبد الصمد عصامي مستشاره المسؤول عن صورة ومكانة البنك في المغرب وعلى الصعيد الدولي …".