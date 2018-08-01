بالفيديو ..بنكيران يحضر جنازة والد حامي الدين ويلقي كلمة مؤثرة بفاس ﻿

حضر عبد الإله بنكيران الرئيس السابق للحكومة، ظهر يومه الجمعة، مراسيم دفن الراحل مولاي مصطفى حامي الدين والد القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، بإحدى مقابر مدينة فاس، إلى جانب بعض

"شوف تيفي"

حضر عبد الإله بنكيران الرئيس السابق للحكومة، ظهر يومه الجمعة، مراسيم دفن الراحل مولاي مصطفى حامي الدين والد القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، بإحدى مقابر مدينة فاس، إلى جانب بعض قيادات حزب المصباح.

وأوضح مصدر مطلع أن بنكيران، حضر صلاة الجنازة التي أقيمت بمسجد البركة بحي السعادة، وألقى كلمة، تقدم من خلالها بالتعازي لأسرة الفقيد، وأكد على أن هذا الأخير عالم من علماء مدينة فاس، وقد ترك وراءه درية صالحة في إشارة منه إلى "عبد العلي حامي الدين"، قبل أن يتطرق إلى العديد من النقاط الخاصة بالموت.

تجدر الإشارة إلى أن مولاي مصطفى حامي الدين، فارق الحياة أمس الخميس، بمدينة فاس بعد صراع طويل من المرض.