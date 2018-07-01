صادم..عالم يُــفجرها: ''انتهى عصــر الرجال وسينقرض الذكور لهذه الأسباب'' ﻿

أعلن عالم روسي شهير من خلال تقارير خطيرة وصادمة عن نهاية عصر الرجال وانقراض الذكور من كوكب الأرض.

''شوف تيفي''

أعلن عالم روسي شهير من خلال تقارير خطيرة وصادمة عن نهاية عصر الرجال وانقراض الذكور من كوكب الأرض.

وحسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتينك'' الروسية، يومه الجمعة، فإن تقارير عديدة أشارت إلى أن علماء من التشيك، اكتشفوا تدهور ''كروموسوم Y ''، المسؤول عن وجود الذكور، والذي سيختفي بصورة كاملة قريبا، ما يعني نهاية عصر الرجال، مشيرة إلى أن فلاديمير تريفونوف، بروفيسور علم الأحياء، ورئيس مختبر الجينات المقارن في معهد البيولوجيا الجزيئية والخلوية فرع سيبيريا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، كشف حقيقة تلك التقارير في حوار خاص مع الوكالة، قائلا: ''كروموسوم Y بالنسبة للثدييات يعني بصورة كبيرة تحديد الجنس، ووجوده من عدمه يحدد إمكانية أن يكون المولود ذكرا أو أنثى''.

وأكدت الوكالة أن العالم الروسي، قال كذلك: ''أما مسألة تدهور كروموسوم Y، فهي ترجع إلى أن الجينات باتت تستبدل الكروموسوم بكروموسوم X، وهو ما يعني قلة وجود الذكور، لكن هذا التدهور ليس بالخطورة المذكورة، خاصة وأنها في نسبها ضئيلة جدا بالنسبة لقرود الشمبانزي مثلا، وتلاشيه بصورة كاملة يحتاج مئات الملايين من السنين''.