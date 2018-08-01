المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يكشف تفاصيل خطيرة عن مستشفى سيدي لحسن بالصخيرات تمارة ﻿

كشف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، على أنه وإثر الشكايات المتواصلة للمواطنين بتراب عمالة الصخيرات تمارة بخصوص الوضع المتردي الذي آل إليه المستشفى الاقليمي سيدي لحسن في ظل سياسة

"شوف تيفي"

كشف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، على أنه وإثر الشكايات المتواصلة للمواطنين بتراب عمالة الصخيرات تمارة بخصوص الوضع المتردي الذي آل إليه المستشفى الاقليمي سيدي لحسن في ظل سياسة صم الآذان من طرف المسؤولين على قطاع الصحة بالعمالة، وتأسيسا على المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على أن الحق في الصحة من حقوق الإنسان الأساسية التي تضمنها الدولة، وتأسيسا كذلك على الدستور المغربي الذي ينص على تيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية ومن بينها الحق في الصحة، فإن لجنة التعبئة التابعة للمرصد قامت بزيارة للمستشفى المذكور، ووقفت على واقع مزري يعيشه المرضى الوافدين على المستشفى، حيث سجلت مظاهر اللامبالاة من طرف المسؤولين وبعض العاملين بالمستشفى في حق المرضى، الذين يصارعون الموت أمام أعين بعض الأطر الطبية التي لا تعرف الرحمة والإنسانية، وتنشغل بالدردشة والجلوس بالمقهى والمواطن يأن من كثرة الألم والانتظار.

وأشار المرصد إلى أنه وإضافة إلى قلة الأطر الصحية وقلة الوسائل اللوجيستيكية وقدمها، وغياب شبه تام للأدوية ببنايات المستشفى المهترئة التي تنعدم بها الشروط الصحية، فإن المرضى وذويهم، يعانون من السلوكات المشينة والسلطوية لرجال الأمن الخاص بالمستشفى.

واستنكر المرصد الحقوقي الوضع بالمستشفى الإقليمي سيدي لحسن، داعيا وزير الصحة إلى إيفاد لجنة للوقوف على معاناة المرضى بالمستشفى الإقليمي مع تأكيده على ضرورة تعيين مزيد من الأطر وجلب الوسائل اللوجيستية اللازمة، وضرورة التعجيل بانطلاق المستشفى الجديد، محذرا من استمرار سياسة اللامبالاة وغض الطرف عن هذا الوضع الذي لا يصون كرامة المواطنين بعمالة الصخيرات تمارة.

وجدد المرصد دعوته إلى ضرورة ضمان حق ساكنة عمالة تمارة في الصحة كما يكفلها لها الدستور، داعيا كل الغيورين بالمنطقة إلى التعبئة من أجل تنظيم شكل احتجاجي في الأيام القليلة القادمة.