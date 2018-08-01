 اعتــقال شاب حاول قتل فتــاة بالعيون ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يكشف تفاصيل خطيرة عن مستشفى سيدي لحسن بالصخيرات تمارة | مجتمع

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يكشف تفاصيل خطيرة عن مستشفى سيدي لحسن بالصخيرات تمارة

اعتــقال شاب حاول قتل فتــاة بالعيون | حوادث و حقوق

اعتــقال شاب حاول قتل فتــاة بالعيون

مثير..اعتقال مغربي مقيم في إيطاليا رفض نقل زوجته بسيارة إسعاف بها ذكور | حوادث و حقوق

مثير..اعتقال مغربي مقيم في إيطاليا رفض نقل زوجته بسيارة إسعاف بها ذكور

حادثة سير مروعة وسط مدينة الجديدة تخلف قتيلا | حوادث و حقوق

حادثة سير مروعة وسط مدينة الجديدة تخلف قتيلا

زخات رعدية محليا قوية وطقس حار متوقع من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من أقاليم المملكة | مجتمع

زخات رعدية محليا قوية وطقس حار متوقع من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من أقاليم المملكة

القضية كبـــرات بــزاف .. بنكيــران يــجُــــــرُ دنيا باطمة إلـى القضاء والنيابة العامة تدخُل على الخط | ثقافة و فنون

القضية كبـــرات بــزاف .. بنكيــران يــجُــــــرُ ''دنيا باطمة'' إلـى القضاء والنيابة العامة تدخُل

سار للمغاربة.. بعد الغاز: اكتشاف معدن مهم بالخميسات | مجتمع

سار للمغاربة.. بعد الغاز: اكتشاف معدن مهم بالخميسات

هـــــام للمغاربة.. وزارة الصحة تقدم التدابير الوقائية لتفادي خطـر التسمم جراء لسعات العقرب ولدغات الأفاعي والثعابين | مجتمع

هـــــام للمغاربة.. وزارة الصحة تقدم التدابير الوقائية لتفادي خطـر التسمم جراء لسعات العقرب

كلب مسعور يُــرسل 6 أشخاص في حالة حرجة لمستعجلات زاكورة | حوادث و حقوق

كلب مسعور يُــرسل 6 أشخاص في حالة حرجة لمستعجلات زاكورة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

اعتــقال شاب حاول قتل فتــاة بالعيون

بتاريــخ : 17 غشت 2018 / 14:46 اعتــقال شاب حاول قتل فتــاة بالعيون | حوادث و حقوق
اعتــقال شاب حاول قتل فتــاة بالعيون
أقدم شاب يومه الجمعة على مُحاولة قتل فتاة شابة تبلغ من العمر 20 سنة بواسطة سلاحه الأبيض بعدما وجه لها طعنة غادرة بشارع الحسن بمقهى شعبي.

شوف تيفي

 

أقدم شاب يومه الجمعة على مُحاولة قتل فتاة شابة تبلغ من العمر 20 سنة بواسطة سلاحه الأبيض بعدما وجه لها طعنة غادرة بشارع الحسن بمقهى شعبي.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الجاني أقدم على طعن الفتاة بعدما نشب بينهما خلاف حاد تطور إلى محاولة القتل بأحد المقاهي.

وفور تعرضها للحادث الخطيرة، تم نقل الضحية إلى مستشفى مولاي الحسن بلمهدي بالعيون في حالة جد خطيرة لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت مصادرنا، أنه وبمجرد تلقيه للخبر، انتقلت مصالح الشرطة إلى عين المكان حيث باشرت تحقيقها في ظروف ملابسات الجريمة، كما استمعت إلى أقوال شهود عيان.

هذا وبعد التحقيقات، تمكنت العناصر الأمنية من القبض على الجاني بعدما كان يهم على مغادرة المدينة ليتم إيقافه على مستوى محيط السوق البلدي.

وفور إلقاء القبض عليه، تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل استكمال التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حوادث وحقوق شوف تيفي شرطة مفوضية فتاة العيون المرسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..اعتقال مغربي مقيم في إيطاليا رفض نقل زوجته بسيارة إسعاف بها ذكور | حوادث و حقوق

مثير..اعتقال مغربي مقيم في إيطاليا رفض نقل زوجته بسيارة إسعاف بها ذكور

حادثة سير مروعة وسط مدينة الجديدة تخلف قتيلا | حوادث و حقوق

حادثة سير مروعة وسط مدينة الجديدة تخلف قتيلا

كلب مسعور يُــرسل 6 أشخاص في حالة حرجة لمستعجلات زاكورة | حوادث و حقوق

كلب مسعور يُــرسل 6 أشخاص في حالة حرجة لمستعجلات زاكورة

عــاجل:اندلاع حريق مهول بمحل لبيع الألعاب بدرب عمر | حوادث و حقوق

عــاجل:اندلاع حريق مهول بمحل لبيع الألعاب بدرب عمر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أسهل طريقة لذبح الأضحية مع الراقي أبوجابر | قنوات أخرى
منذ 8 دقائق

أسهل طريقة لذبح الأضحية مع الراقي أبوجابر

حريق مهول يلتهم محلا لبيع ألعاب الأطفال بالبيضاء | خارج البلاطو

حريق مهول يلتهم محلا لبيع ألعاب الأطفال بالبيضاء

أيام قبل عيد الأضحى..نــايضة برحبة طنــجة و الكسابة يحتجون على المسؤولين | خارج البلاطو

أيام قبل عيد الأضحى..نــايضة برحبة طنــجة و الكسابة يحتجون على المسؤولين

طالبة من طنجة تحارب السرطان بطـريقة رائعة تفجرها في وجه القطاع الصحي بالمغرب | خارج البلاطو

طالبة من طنجة تحارب السرطان بطـريقة رائعة تفجرها في وجه القطاع الصحي بالمغرب

﻿

آخر المستجدات

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يكشف تفاصيل خطيرة عن مستشفى سيدي لحسن بالصخيرات تمارة | مجتمع
منذ 18 دقيقة

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يكشف تفاصيل خطيرة عن مستشفى سيدي لحسن بالصخيرات تمارة

اعتــقال شاب حاول قتل فتــاة بالعيون | حوادث و حقوق

اعتــقال شاب حاول قتل فتــاة بالعيون

مثير..اعتقال مغربي مقيم في إيطاليا رفض نقل زوجته بسيارة إسعاف بها ذكور | حوادث و حقوق

مثير..اعتقال مغربي مقيم في إيطاليا رفض نقل زوجته بسيارة إسعاف بها ذكور

حادثة سير مروعة وسط مدينة الجديدة تخلف قتيلا | حوادث و حقوق

حادثة سير مروعة وسط مدينة الجديدة تخلف قتيلا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.