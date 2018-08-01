اعتــقال شاب حاول قتل فتــاة بالعيون ﻿

أقدم شاب يومه الجمعة على مُحاولة قتل فتاة شابة تبلغ من العمر 20 سنة بواسطة سلاحه الأبيض بعدما وجه لها طعنة غادرة بشارع الحسن بمقهى شعبي.

شوف تيفي

أقدم شاب يومه الجمعة على مُحاولة قتل فتاة شابة تبلغ من العمر 20 سنة بواسطة سلاحه الأبيض بعدما وجه لها طعنة غادرة بشارع الحسن بمقهى شعبي.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الجاني أقدم على طعن الفتاة بعدما نشب بينهما خلاف حاد تطور إلى محاولة القتل بأحد المقاهي.

وفور تعرضها للحادث الخطيرة، تم نقل الضحية إلى مستشفى مولاي الحسن بلمهدي بالعيون في حالة جد خطيرة لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت مصادرنا، أنه وبمجرد تلقيه للخبر، انتقلت مصالح الشرطة إلى عين المكان حيث باشرت تحقيقها في ظروف ملابسات الجريمة، كما استمعت إلى أقوال شهود عيان.

هذا وبعد التحقيقات، تمكنت العناصر الأمنية من القبض على الجاني بعدما كان يهم على مغادرة المدينة ليتم إيقافه على مستوى محيط السوق البلدي.

وفور إلقاء القبض عليه، تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل استكمال التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.