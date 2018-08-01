مثير..اعتقال مغربي مقيم في إيطاليا رفض نقل زوجته بسيارة إسعاف بها ذكور ﻿

شهدت مدينة ميلانو الإيطالية، خلال الأسبوع الجاري، واقعة مثيرة، بطلها مهاجر مغربي، تدخل لمنع نقل زوجته الحامل بسيارة إسعاف بها ذكور، وهاجم الطاقم في إحدى أزقة المدينة.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة ميلانو الإيطالية، خلال الأسبوع الجاري، واقعة مثيرة، بطلها مهاجر مغربي، تدخل لمنع نقل زوجته الحامل بسيارة إسعاف بها ذكور، وهاجم الطاقم في إحدى أزقة المدينة.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إيطالية فإن طاقام طبيا مكونا من ذكورا، كانوا يقدمون للمغربية الحامل الإسعافات الأولية، وخلال محاولتهم نقلها بواسطة سيارة الإسعاف، أقدم المغربي على مهاجمتهم ومنعهم من نقلها إلى المستشفى، وطالب بسيارة أخرى تضم طاقما طبيا من الإناث.

وأشارت ذات المصدر أن المسعفين، وبعد تعرضهم للضرب، ربطوا الاتصال برجال الأمن، ليتم اعتقال المغربي البالغ من العمر 24 سنة، بينما تم نقل الزوجة إلى المستشفى.





