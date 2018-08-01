حادثة سير مروعة وسط مدينة الجديدة تخلف قتيلا ﻿

حادثة سير خطيرة بين حافلة للنقل العمومي وشاحنة كبيرة و سيارتين ودراجة نارية صباح يومه الجمعة بمدينة الجديدة، تخلف قتيلا وإصابة العديد من الجرحى



حادثة سير خطيرة بين حافلة للنقل العمومي وشاحنة كبيرة و سيارتين ودراجة نارية صباح يومه الجمعة بمدينة الجديدة، تخلف قتيلا وإصابة العديد من الجرحى

وحسب مصدر مطلع ، فإن الحادثة وقعت صباح يومه الجمعة، بالقرب من مسجد ابراهيم الخليل قرب حي السعادة بمدينة الجديدة، إثر اصطدام بين شاحة كبيرة الحجم وحافلة للنقل العمومي ما خلف وقوع عديد الاصطدامات مع سيارات بعين المكان ودراجة نارية.

وأضاف المصدر ذاته أن سائق الحافلة قد فارق الحياة بعين المكان بعد الحادث المروع، في حين أصيب العديد من ضحايا الحادث بإصابات بليغة جراء الاصطدام.