 زخات رعدية محليا قوية وطقس حار متوقع من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من أقاليم المملكة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يكشف تفاصيل خطيرة عن مستشفى سيدي لحسن بالصخيرات تمارة | مجتمع

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يكشف تفاصيل خطيرة عن مستشفى سيدي لحسن بالصخيرات تمارة

اعتــقال شاب حاول قتل فتــاة بالعيون | حوادث و حقوق

اعتــقال شاب حاول قتل فتــاة بالعيون

مثير..اعتقال مغربي مقيم في إيطاليا رفض نقل زوجته بسيارة إسعاف بها ذكور | حوادث و حقوق

مثير..اعتقال مغربي مقيم في إيطاليا رفض نقل زوجته بسيارة إسعاف بها ذكور

حادثة سير مروعة وسط مدينة الجديدة تخلف قتيلا | حوادث و حقوق

حادثة سير مروعة وسط مدينة الجديدة تخلف قتيلا

زخات رعدية محليا قوية وطقس حار متوقع من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من أقاليم المملكة | مجتمع

زخات رعدية محليا قوية وطقس حار متوقع من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من أقاليم المملكة

القضية كبـــرات بــزاف .. بنكيــران يــجُــــــرُ دنيا باطمة إلـى القضاء والنيابة العامة تدخُل على الخط | ثقافة و فنون

القضية كبـــرات بــزاف .. بنكيــران يــجُــــــرُ ''دنيا باطمة'' إلـى القضاء والنيابة العامة تدخُل

سار للمغاربة.. بعد الغاز: اكتشاف معدن مهم بالخميسات | مجتمع

سار للمغاربة.. بعد الغاز: اكتشاف معدن مهم بالخميسات

هـــــام للمغاربة.. وزارة الصحة تقدم التدابير الوقائية لتفادي خطـر التسمم جراء لسعات العقرب ولدغات الأفاعي والثعابين | مجتمع

هـــــام للمغاربة.. وزارة الصحة تقدم التدابير الوقائية لتفادي خطـر التسمم جراء لسعات العقرب

كلب مسعور يُــرسل 6 أشخاص في حالة حرجة لمستعجلات زاكورة | حوادث و حقوق

كلب مسعور يُــرسل 6 أشخاص في حالة حرجة لمستعجلات زاكورة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

زخات رعدية محليا قوية وطقس حار متوقع من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من أقاليم المملكة

بتاريــخ : 17 غشت 2018 / 13:34 زخات رعدية محليا قوية وطقس حار متوقع من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من أقاليم المملكة | مجتمع
زخات رعدية محليا قوية وطقس حار متوقع من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من أقاليم المملكة
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة، اليوم الجمعة، من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشرة ليلا، مع طقس حار (ما بين 39 و43 درجة مئوية)، يومي السبت والأحد،

شـــوف تيفي:

 

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة، اليوم الجمعة، من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشرة ليلا، مع طقس حار (ما بين 39 و43 درجة مئوية)، يومي السبت والأحد، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.

وأفادت المديرية، في نشرة خاصة، بأن الزخات الرعدية ستشمل أقاليم فكيك، والرشيدية، وجرادة، وتاوريرت، وبولمان، وميدلت، وأزيلال، والحوز، وإفران، وصفرو، وورزازات، وبني ملال وتنغير.

وأضاف ذات المصدر أن درجات الحرارة، التي ستتراوح ما بين 39 و43 درجة مئوية، ستهم أقاليم سيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة (بالداخل) وخريبكة والفقيه بن صالح.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب إقليم فكيك عواصف رعد رياح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يكشف تفاصيل خطيرة عن مستشفى سيدي لحسن بالصخيرات تمارة | مجتمع

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يكشف تفاصيل خطيرة عن مستشفى سيدي لحسن بالصخيرات تمارة

سار للمغاربة.. بعد الغاز: اكتشاف معدن مهم بالخميسات | مجتمع

سار للمغاربة.. بعد الغاز: اكتشاف معدن مهم بالخميسات

هـــــام للمغاربة.. وزارة الصحة تقدم التدابير الوقائية لتفادي خطـر التسمم جراء لسعات العقرب ولدغات الأفاعي والثعابين | مجتمع

هـــــام للمغاربة.. وزارة الصحة تقدم التدابير الوقائية لتفادي خطـر التسمم جراء لسعات العقرب ولدغات الأفاعي والثعابين

في عز الصيف.. مدينة أكادير بدون ماء والساكنة متذمرة من الوضع | مجتمع

في عز الصيف.. مدينة أكادير بدون ماء والساكنة متذمرة من الوضع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أسهل طريقة لذبح الأضحية مع الراقي أبوجابر | قنوات أخرى
منذ 59 ثانية

أسهل طريقة لذبح الأضحية مع الراقي أبوجابر

حريق مهول يلتهم محلا لبيع ألعاب الأطفال بالبيضاء | خارج البلاطو

حريق مهول يلتهم محلا لبيع ألعاب الأطفال بالبيضاء

أيام قبل عيد الأضحى..نــايضة برحبة طنــجة و الكسابة يحتجون على المسؤولين | خارج البلاطو

أيام قبل عيد الأضحى..نــايضة برحبة طنــجة و الكسابة يحتجون على المسؤولين

طالبة من طنجة تحارب السرطان بطـريقة رائعة تفجرها في وجه القطاع الصحي بالمغرب | خارج البلاطو

طالبة من طنجة تحارب السرطان بطـريقة رائعة تفجرها في وجه القطاع الصحي بالمغرب

﻿

آخر المستجدات

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يكشف تفاصيل خطيرة عن مستشفى سيدي لحسن بالصخيرات تمارة | مجتمع
منذ 11 دقيقة

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يكشف تفاصيل خطيرة عن مستشفى سيدي لحسن بالصخيرات تمارة

اعتــقال شاب حاول قتل فتــاة بالعيون | حوادث و حقوق

اعتــقال شاب حاول قتل فتــاة بالعيون

مثير..اعتقال مغربي مقيم في إيطاليا رفض نقل زوجته بسيارة إسعاف بها ذكور | حوادث و حقوق

مثير..اعتقال مغربي مقيم في إيطاليا رفض نقل زوجته بسيارة إسعاف بها ذكور

حادثة سير مروعة وسط مدينة الجديدة تخلف قتيلا | حوادث و حقوق

حادثة سير مروعة وسط مدينة الجديدة تخلف قتيلا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.