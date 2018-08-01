زخات رعدية محليا قوية وطقس حار متوقع من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من أقاليم المملكة ﻿

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة، اليوم الجمعة، من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشرة ليلا، مع طقس حار (ما بين 39 و43 درجة مئوية)، يومي السبت والأحد،

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أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة، اليوم الجمعة، من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشرة ليلا، مع طقس حار (ما بين 39 و43 درجة مئوية)، يومي السبت والأحد، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.

وأفادت المديرية، في نشرة خاصة، بأن الزخات الرعدية ستشمل أقاليم فكيك، والرشيدية، وجرادة، وتاوريرت، وبولمان، وميدلت، وأزيلال، والحوز، وإفران، وصفرو، وورزازات، وبني ملال وتنغير.

وأضاف ذات المصدر أن درجات الحرارة، التي ستتراوح ما بين 39 و43 درجة مئوية، ستهم أقاليم سيدي سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة (بالداخل) وخريبكة والفقيه بن صالح.