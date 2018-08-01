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القضية كبـــرات بــزاف .. بنكيــران يــجُــــــرُ ''دنيا باطمة'' إلـى القضاء والنيابة العامة تدخُل على الخط

بتاريــخ : 17 غشت 2018 / 13:08 القضية كبـــرات بــزاف .. بنكيــران يــجُــــــرُ دنيا باطمة إلـى القضاء والنيابة العامة تدخُل على الخط | ثقافة و فنون
القضية كبـــرات بــزاف .. بنكيــران يــجُــــــرُ ''دنيا باطمة'' إلـى القضاء والنيابة العامة تدخُل على الخط
توصــلت ''شوف تيف'' بشكــاية من طرف ''المهدي بنكيران'' رئيس جمعية محبي الملك والتي رفعها إلى ''محمد عبد النبوي'' الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة بعد الضجة الإعلامية الأخيرة

شوف تيفي

توصــلت ''شوف تيف'' بشكــاية من طرف ''المهدي بنكيران'' رئيس جمعية محبي الملك والتي رفعها إلى ''محمد عبد النبوي'' الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة بعد الضجة الإعلامية الأخيرة والملاسنات الحادة التي أثارتها ''باطمة'' بوصفها لــه بـ ''اللقيط'' و ''اللي معارفش تا والديه'' وأوصاف أخرى سبق وتم تداولها على نطاق واســع .

وجاء في الشكاية ''أنـــا الموقع أسفلــه المهدي بنكيران الحامل للبطاقة الوطنية ... أتقـــدم لكم بشكــايتي هـــذه في مـــواجهة دنيا باطمة على إثر تعرضي لجنح وجنايات يعاقب عليها القانون كالسب والشتم والقذف ونشر بيانات كاذبة والإساءة بسوء نية من طرفها عبر العديد من المنشورات والتدوينات والفيديوهات والصور بمواقع التواصل الاجتماعي...''

واعتبــر ''المهدي بنكيران'' المشهور بنشر صور الأسرة العلوية أن ما نشرته دنيا باطمة عبر ''السناب الشات'' و ''الانستغرام'' ووصفها له بـ ''اللقيط'' و مطلحات نابية أخرى إساءة إليه وإلى كـــل يتيم ومتخلى عنه بالمغرب ...''، مردفا ''هذا الوطن الحبيب الذي لا يرضى الإساءة لأبنائه ويحتضن الجميع والكل يتساوى عنده تحت سلطة القانــون'' مشددا على ضرورة محاسبة باطمة على كل أقولها وما تفوهت به في حقها وحق الأيتــام والمتخلى عنهم مشيرا أن العديد من جمعيات المجتمع المدني والهيآت والمنظمات الحقوقية تدافع عن هذه الفئة .

واستطرد ذات المتحدث بالقول : ''في إطــار محاربة الإشاعة ونشر الأخبــار الزائفة ونشر الصور بغير إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير ، حيث يعتمد مبادئ المساءلة القانونية والمتابعات القضائية المترتبة على ذلك حفاظا على حقوق الآخــر ودعما للوعي الجماعي وسلوك المواطنة فإني متشبت بأخذ حقوقي من طرف المعنية التي لا تفوت الفرصة كل مرة لتدعي أمام المغاربة أنها فوق القانون والمساءلة وتتعنى ببعض نفوذها وهو ما لايقبله كل مواطن مغربي يؤمن باستقلالية مؤسساته ولاسيما جهاز القضاء الذي نعود إليه في كل نزاعاتنا ويحضى بعناية وخاصة وتوجيهات كبيرة من طرف الملك محمد السادس ''.

وأرفق شكايته بالعديد من الصور والفيديوهات والمنشورات والتدوينات لهذه الأخيرة ضمن ملف الشكاية كوسيلة إثبات مادية على حد قوله.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب شكاية دنيا باطمة المهدي بنكيران

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