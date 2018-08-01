سار للمغاربة.. بعد الغاز: اكتشاف معدن مهم بالخميسات ﻿

كشفت شركة بريطانية، مؤخرا، عن اكتشاف كميات مهمة من معدن ''البوتاس'' بإقليم الخميسات، وذلك بعد أشهر فقط من إعلان المجموعة البريطانية ''ساوند إنرجي'' عن اكتشافها للغاز بجهة الغرب.

"شوف تيفي"

كشفت شركة بريطانية، مؤخرا، عن اكتشاف كميات مهمة من معدن "البوتاس" بإقليم الخميسات، وذلك بعد أشهر فقط من إعلان المجموعة البريطانية "ساوند إنرجي" عن اكتشافها للغاز بجهة الغرب.

وأعلنت شركة "إيمرسون"، عبر موقعها الالكتروني الرسمي، قبل أيام عن عثورها على كميات كبيرة من المعدن المذكور ، تتراوح ما بين 264 و616 مليون طن، وأكدت على أن هذه الكمية التي تم العثور عليها، فاقت جميع التوقعات التي تم المراهنة عليها خلال عمليات التنقيب.

وأكدت الشركة البرطانية عن شروعها في استخراج المعدن الذي يستعمل في إنتاج الأسمدة الفلاحية وصناعة المنظفات وبعض العقاقير والأنسجة، بداية سنة 2019.