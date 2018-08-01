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هـــــام للمغاربة.. وزارة الصحة تقدم التدابير الوقائية لتفادي خطـر التسمم جراء لسعات العقرب ولدغات الأفاعي والثعابين

بتاريــخ : 17 غشت 2018 / 11:44 هـــــام للمغاربة.. وزارة الصحة تقدم التدابير الوقائية لتفادي خطـر التسمم جراء لسعات العقرب ولدغات الأفاعي والثعابين | مجتمع
هـــــام للمغاربة.. وزارة الصحة تقدم التدابير الوقائية لتفادي خطـر التسمم جراء لسعات العقرب ولدغات الأفاعي والثعابين
تقدم وزارة الصحة تدابير وقائية لتجنب لسعات العقارب ولدغات الأفاعي والثعابين المصل المضاد للسعات العقارب لم يعد مستعملا دوليا لعدم فعاليته العلاجية يعرف فصل الصيف ارتفاعا في عدد حالات الإصابة

شوف تيفي

تقدم وزارة الصحة تدابير وقائية لتجنب لسعات العقارب ولدغات الأفاعي والثعابين المصل المضاد للسعات العقارب لم يعد مستعملا دوليا لعدم فعاليته العلاجية يعرف فصل الصيف ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي في بعض المناطق خاصة بالمجال القروي، حيث تُسجَّلُ سنويا ما يزيد عن 25000 حالة تسمم بلسعات العقارب، وحوالي 350 حالة تسمم بلدغات الأفاعي.

وحسب "بلاغ" توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الجمعة، فللوقاية من هذه المخاطر، تنصح وزارة الصحة المواطنات والمواطنين خاصة الأطفال باتباع مجموعة من التدابير لتفادي تعرضهم لخطر التسمم جراء لسعات العقارب ولدغات الأفاعي كعدم إدخال الأيادي في الحفر والجحور، وعدم الجلوس في الأماكن المعشوشبة وبجانب الأكوام الصخرية، مع ضرورة تحريك الأحذية والملابس الواقية قبل ارتدائها والانتباه في حالة القيام بعمل ميداني أو رفع الحجارة.

ولتجنب تكاثر العقارب والأفاعي بجانب المناطق السكنية، يجب إزالة الأعشاب المتواجدة قرب المنازل وصيانة الساحات المحيطة بها، مع إغلاق الغيران والثقوب التي قد توجد على مستوى الجدران والأسقف، بالإضافة إلى تبليط الجدران المتواجدة داخل المنازل وخارجها، لتصبح ملساء على ارتفاع متر على الأقل، قصد منع العقرب أو الأفعى من تسلق الجدران والولوج إلى المنازل.

كما أنه للحيلولة دون إيجاد هذه الحيوانات لمخابئ، يتوجب على الساكنة تخزين الخشب والمتلاشيات في أماكن خاصة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تزويد السكان بالكهرباء وتوفير الماء وكذا الجمع المنتظم للنفايات يلعب دورا هاما في هذا المجال.

وفي حالة حدوث إصابة، تؤكد وزارة الصحة ضرورة التعجيل بنقل المصاب إلى أقرب مصلحة للمستعجلات الاستشفائية، إذ أن كل تأخير في تلقي العلاج له نتائج سلبية وينقص من فعالية التدخل العلاجي، كما أن استعمال الطرق التقليدية للعلاج كربط الطرف المصاب أو التشريط أو شفط أو مص أوكي مكان اللدغة واستعمال مواد كيماوية أو أعشاب، تنتج عنه في غالب الأحيان مضاعفات خطيرة.

من جانب آخر، تجدد وزارة الصحة إخبارها المواطنات والمواطنين أنها تضع رهن إشارتهم خطا هاتفيا اقتصاديا (64 64 68 37 05 أو180 000 810 0)، والذي يعمل 24 ساعة على 24 ساعة للتواصل مع المركز المغربي لمحاربة التسممات من أجل الحصول على معلومات حول الوقاية وسبل التكفل بالحالات الطارئة.

وبخصوص استعمال الأمصال، فإن وزارة الصحة تؤكد أن العلاج بالمصل المضاد للسعات العقارب تم حذفه من بروتوكول العلاج،وذلك لعدم فاعليته والتي أثبتتها معظم الدراسات والأبحاث العلمية. 

 

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شوف تيفي المغرب وزارة الصحة لسعات العقرب اصابة مصلحة مستعجلات

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