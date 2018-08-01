كلب مسعور يُــرسل 6 أشخاص في حالة حرجة لمستعجلات زاكورة ﻿

نقل يوم أمس الخميس ستة أشخاص بدوار اسكجور جماعة تمكروت اقليم زاكورة في حالة حرجة صوب المستعجلات، وذلك إثر تعرضهم لهجوم شرس من طرف كلب مسعور.

شوف تيفي:زاكورة

نقل يوم أمس الخميس ستة أشخاص بدوار اسكجور جماعة تمكروت اقليم زاكورة في حالة حرجة صوب المستعجلات، وذلك إثر تعرضهم لهجوم شرس من طرف كلب مسعور.

ووفق مصادر "شوف تيفي" فالحادث وقع حينما كان الضحايا الستة متجهين لقضاء بعض أغراضهم الشخصية ليتفاجؤا بكلب يهاجمهم وينهش أجسادهم متسببة لهم في جروح بعضهم منهم إصابته بليغة.

وأضافت ذات المصادر، أنه فور وقوع الحادث تم نقل الضحايا للمركز الصحي بتمكروت، غير أنهم فوجئوا بغياب مضادات السعار بالمركز، ما جعلهم يقررون التوجه صوب المستشفى الاقليمي لزاكورة إلا أن سيارة الإسعاف التابعة لجماعة تمكروت كانت غائبة هي الأخرى، ليتم تدارك الموقف بنقلهم بسيارة قريب أحد الضحايا.

هذا، وجرى اسعافهم بالمستشفى الإقليمي، وقدمت لهم كافة العلاجات الضرورية بما فيها حقن داء السعار بعدما تبين أن الكلب الذي عرضهم للعض مسعور.