 كلب مسعور يُــرسل 6 أشخاص في حالة حرجة لمستعجلات زاكورة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سار للمغاربة.. بعد الغاز: اكتشاف معدن مهم بالخميسات | مجتمع

سار للمغاربة.. بعد الغاز: اكتشاف معدن مهم بالخميسات

هـــــام للمغاربة.. وزارة الصحة تقدم التدابير الوقائية لتفادي خطـر التسمم جراء لسعات العقرب ولدغات الأفاعي والثعابين | مجتمع

هـــــام للمغاربة.. وزارة الصحة تقدم التدابير الوقائية لتفادي خطـر التسمم جراء لسعات العقرب

كلب مسعور يُــرسل 6 أشخاص في حالة حرجة لمستعجلات زاكورة | حوادث و حقوق

كلب مسعور يُــرسل 6 أشخاص في حالة حرجة لمستعجلات زاكورة

عــاجل:اندلاع حريق مهول بمحل لبيع الألعاب بدرب عمر | حوادث و حقوق

عــاجل:اندلاع حريق مهول بمحل لبيع الألعاب بدرب عمر

عاجل.. اعتقال مستخدم أمن خاص يشتبه تورطه في جريمة ذبح شاب بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل.. اعتقال مستخدم أمن خاص يشتبه تورطه في جريمة ذبح شاب بطنجة

في عز الصيف.. مدينة أكادير بدون ماء والساكنة متذمرة من الوضع | مجتمع

في عز الصيف.. مدينة أكادير بدون ماء والساكنة متذمرة من الوضع

عاجل.. قبل عيد الأضحى: انتحار شخص شنقا وسط مقبرة بتطوان | مجتمع

عاجل.. قبل عيد الأضحى: انتحار شخص شنقا وسط مقبرة بتطوان

بمناسبة عيد الأضحى.. ترامواي البيضاء يوفر خدمة تواكب وتير التنقل الكبيرة التي تشهدها البيضاء | اقتصاد

بمناسبة عيد الأضحى.. ترامواي البيضاء يوفر خدمة تواكب وتير التنقل الكبيرة التي تشهدها البيضاء

ساجد: 32 ألف حاج وحاجة استقروا في مقرات الإقامة والإيواء المخصصة لهم | دولي

ساجد: 32 ألف حاج وحاجة استقروا في مقرات الإقامة والإيواء المخصصة لهم

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

كلب مسعور يُــرسل 6 أشخاص في حالة حرجة لمستعجلات زاكورة

بتاريــخ : 17 غشت 2018 / 11:20 كلب مسعور يُــرسل 6 أشخاص في حالة حرجة لمستعجلات زاكورة | حوادث و حقوق
كلب مسعور يُــرسل 6 أشخاص في حالة حرجة لمستعجلات زاكورة
نقل يوم أمس الخميس ستة أشخاص بدوار اسكجور جماعة تمكروت اقليم زاكورة في حالة حرجة صوب المستعجلات، وذلك إثر تعرضهم لهجوم شرس من طرف كلب مسعور.

شوف تيفي:زاكورة

نقل يوم أمس الخميس ستة أشخاص بدوار اسكجور جماعة تمكروت اقليم زاكورة في حالة حرجة صوب المستعجلات، وذلك إثر تعرضهم لهجوم شرس من طرف كلب مسعور.

ووفق مصادر "شوف تيفي" فالحادث وقع حينما كان الضحايا الستة متجهين لقضاء بعض أغراضهم الشخصية ليتفاجؤا بكلب يهاجمهم وينهش أجسادهم متسببة لهم في جروح بعضهم منهم إصابته بليغة.

وأضافت ذات المصادر، أنه فور وقوع الحادث تم نقل الضحايا للمركز الصحي بتمكروت، غير أنهم فوجئوا بغياب مضادات السعار بالمركز، ما جعلهم يقررون التوجه صوب المستشفى الاقليمي لزاكورة إلا أن سيارة الإسعاف التابعة لجماعة تمكروت كانت غائبة هي الأخرى، ليتم تدارك الموقف بنقلهم بسيارة قريب أحد الضحايا.

هذا، وجرى اسعافهم بالمستشفى الإقليمي، وقدمت لهم كافة العلاجات الضرورية بما فيها حقن داء السعار بعدما تبين أن الكلب الذي عرضهم للعض مسعور.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب زاكورة كلب مسعور ستة أشخاص يرسل مستعجلات عض

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــاجل:اندلاع حريق مهول بمحل لبيع الألعاب بدرب عمر | حوادث و حقوق

عــاجل:اندلاع حريق مهول بمحل لبيع الألعاب بدرب عمر

عاجل.. اعتقال مستخدم أمن خاص يشتبه تورطه في جريمة ذبح شاب بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل.. اعتقال مستخدم أمن خاص يشتبه تورطه في جريمة ذبح شاب بطنجة

خطيـــر.. مجهول يوجه طعنة غــادرة بسكين لفتاة وسط الشارع بالعيون‎ | حوادث و حقوق

خطيـــر.. مجهول يوجه طعنة غــادرة بسكين لفتاة وسط الشارع بالعيون‎

وفاة طفل بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة بسبب الإهمال | حوادث و حقوق

وفاة طفل بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة بسبب الإهمال

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الفنان نادر عيوش يعود بأغنية مادموزيل | قنوات أخرى
منذ 9 ساعات

الفنان نادر عيوش يعود بأغنية ''مادموزيل''

تفاصيل فضيحة تثبيت كاميرات داخل حمام نساء ببركان | حصاد اليوم

تفاصيل فضيحة تثبيت كاميرات داخل حمام نساء ببركان

الأساتذة المرسبون بوجدة يطالبون بحل فوري بعد إقصائهم ومدير الأكاديمية آوت | خارج البلاطو

الأساتذة المرسبون بوجدة يطالبون بحل فوري بعد إقصائهم ومدير الأكاديمية آوت

خبر اليوم ..كسال يكشف فضيحة كــاميرات حمام بركان و تسجيل العيالات عريانات‎ | خبر اليوم

خبر اليوم ..كسال يكشف فضيحة كــاميرات حمام بركان و تسجيل العيالات عريانات‎

﻿

آخر المستجدات

سار للمغاربة.. بعد الغاز: اكتشاف معدن مهم بالخميسات | مجتمع
منذ 22 دقيقة

سار للمغاربة.. بعد الغاز: اكتشاف معدن مهم بالخميسات

هـــــام للمغاربة.. وزارة الصحة تقدم التدابير الوقائية لتفادي خطـر التسمم جراء لسعات العقرب ولدغات الأفاعي والثعابين | مجتمع

هـــــام للمغاربة.. وزارة الصحة تقدم التدابير الوقائية لتفادي خطـر التسمم جراء لسعات العقرب

كلب مسعور يُــرسل 6 أشخاص في حالة حرجة لمستعجلات زاكورة | حوادث و حقوق

كلب مسعور يُــرسل 6 أشخاص في حالة حرجة لمستعجلات زاكورة

عــاجل:اندلاع حريق مهول بمحل لبيع الألعاب بدرب عمر | حوادث و حقوق

عــاجل:اندلاع حريق مهول بمحل لبيع الألعاب بدرب عمر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.