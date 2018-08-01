عاجل.. اعتقال مستخدم أمن خاص يشتبه تورطه في جريمة ذبح شاب بطنجة ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من توقيف مستخدم أمن خاص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في جريمة قتل عمد.

"شوف تيفي"+" و م ع"



تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من توقيف مستخدم أمن خاص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في جريمة قتل عمد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن كانت قد عاينت مساء أمس جثة شخص يبلغ من العمر 27 سنة، يعمل بمجال الأمن الخاص أيضا، عثر عليها مقيدة داخل كيس بلاستيكي بالسكن الذي يتقاسمه مع المشتبه فيه بحي بنكيران، قبل أن تقود التحريات والأبحاث الميدانية إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي ثم توقيفه مساء نفس اليوم بمقر عمله.

وخلص البلاغ إلى أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار انتهاء البحث القضائي الجاري في حقه من أجل تقديمه أمام العدالة.