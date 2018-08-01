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في عز الصيف.. مدينة أكادير بدون ماء والساكنة متذمرة من الوضع

بتاريــخ : 17 غشت 2018 / 10:07 في عز الصيف.. مدينة أكادير بدون ماء والساكنة متذمرة من الوضع | مجتمع
في عز الصيف.. مدينة أكادير بدون ماء والساكنة متذمرة من الوضع
تعيش مدينة أكادير منذ يوم أمس الخميس على وقع انقطاع الماء الصالح للشرب عن جل أحياء المدينة، حيث عاشت الساكنة وسط عطش تام بفعل هذا الانقطاع المفاجئ.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تعيش مدينة أكادير منذ يوم أمس الخميس على وقع انقطاع الماء الصالح للشرب عن جل أحياء المدينة، حيث عاشت الساكنة وسط عطش تام بفعل هذا الانقطاع المفاجئ.

وخلف هذا الانقطاع موجة من السخط والغضب في صفوف المواطنين، الذين عبروا عن استنكارهم الشديد لغياب الماء عن صنابيرهم بشكل مباغث، والذي أتى في فترة يتزايد فيها الطلب على الماء بفعل ارتفاع درجة الحرارة، واحتياج الجسم بشكل مستمر لهذه المادة الحيوية.

و تساءلت ساكنة المدينة عن سر هذه الانقطاعات التي دامت لساعات طويلة، إذ ظلت الغالبية العظمى من الأحياء بدون ماء خاصة في فترة ما بعد الزوال إلى حدود صبيحة يومه الجمعة.

ومن جهتها خرجت الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات ببلاغ رسمي تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه تؤكد فيه أن هذا الانقطاع ناتج عن عطب على مستوى منشآت الإنتاج التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء، وكذا لتزايد الاستهلاك المسجل نظرا للارتفاع الشديد لدرجة الحرارة منذ الأحد 13 غشت 2018، الشيء الذي انعكس سلبا على احتياطي خزانات الوكالة، فإنه من المحتمل أن قطاع التوزيع اضطرابات ابتداء من الساعة الخامسة من يوم الخميس16 غشت 2018 بكل من الأحياء العليا لأكادير والجنوب الشرقي وتيكوين وبعض أحياء عمالة انزكان.

وشدد البلاغ على أن كافة مصالح "الرامسا" باشرت الاجراءات والتدابير اللازمة لإعادة الوضعية إلى حالتها الطبيعية في أسرع وقت.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير انقطاع الماء استياء غضب ساكنة

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