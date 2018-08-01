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عاجل.. قبل عيد الأضحى: انتحار شخص شنقا وسط مقبرة بتطوان

بتاريــخ : 17 غشت 2018 / 09:49 عاجل.. قبل عيد الأضحى: انتحار شخص شنقا وسط مقبرة بتطوان | مجتمع
عاجل.. قبل عيد الأضحى: انتحار شخص شنقا وسط مقبرة بتطوان
اهتزت مدينة تطوان قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع انتحار شخص في نهاية عقده الخامس، حيث عثر عليه مشنوقا بواسطة حبل معلقا إلى شجرة توجد داخل مقبرة بحي بوجرح .

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة تطوان قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع انتحار شخص في نهاية عقده الخامس، حيث عثر عليه مشنوقا بواسطة حبل معلقا إلى شجرة توجد داخل مقبرة بحي بوجرح .

وأوضح مصدر مطلع ل "شوف تيفي" أن مواطنين، عثروا على شخص يبلغ من العمر قيد حياته 56 سنة، جثة هامدة معلقا بواسطة حبل إلى شجرة، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت رفقت الشرطة العلمية لمعاينة الجثة.

وأكد المصدر ذاته أن التحقيقات الأولى تشير إلى أن الأمر يتعلق بشخص أعزب، يعيش رفقة والده بحي زيانا بمدينة تطوان، وقد تم نقل جثته إلى مستودع الأموات بسانية الرمل.



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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية مقبرة تطوان

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