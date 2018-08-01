بمناسبة عيد الأضحى.. ترامواي البيضاء يوفر خدمة تواكب وتير التنقل الكبيرة التي تشهدها البيضاء ﻿

أعلنت شركة ( إر.أ.تي .بي – ديف – الدار البيضاء ، أنها وضعت بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، خدمة تهم سير مركبات الترامواي ،و ذلك لمواكبة وتيرة التنقل الكبيرة التي تشهدها عادة الحاضرة الإقتصادية

شوف تيفي و.م.ع

أعلنت شركة ( إر.أ.تي .بي – ديف – الدار البيضاء ، أنها وضعت بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، خدمة تهم سير مركبات الترامواي ،و ذلك لمواكبة وتيرة التنقل الكبيرة التي تشهدها عادة الحاضرة الإقتصادية للمملكة خلال هذه المناسبة الدينية .

وأفادت الشركة في بلاغ لها بأنه طوال يوم العيد ، سيتم على رأس كل 15 دقيقة تردد عربات الترامواي على الخط الرئيسي للشبكة .

وأوضح البلاغ أن الإنطلاقات الأولى لخطوط الترامواي من محطتي سيدي مومن إلى الكليات ،وسيدي مومن إلى عين دياب و عين الدياب الشاطئ والكليات ستكون على التوالي في الساعة 12,00 ، والساعة 12 و 15 د ، والساعة 13و 47 د ، والساعة 13 و 40 دقيقة .

و بخصوص أيام عطلة العيد الممتدة من 20 إلى 23 غشت الجاري ،علاوة على يوم الجمعة 24 غشت ، ذكر المصدر ذاته ، أنه سيتم تطبيق الجدولة المعتادة الخاصة بالعطل الرسمية .