ساجد: 32 ألف حاج وحاجة استقروا في مقرات الإقامة والإيواء المخصصة لهم ﻿

أكد رئيس الوفد الرسمي للحج، محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن كل الظروف مهيأة لتمكين الحجاج المغاربة من أداء مناسكهم بسلاسة.

''شوف تيفي''+ '' و م ع''

أكد رئيس الوفد الرسمي للحج، محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن كل الظروف مهيأة لتمكين الحجاج المغاربة من أداء مناسكهم بسلاسة.

وقال ساجد مساء أمس الخميس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن وصول الحجاج المغاربة إلى الديار المقدسة والذين يقدر عددهم بنحو 32 ألفا حاجا وحاجة قد اكتمل، واستقروا في مقرات الإقامة والإيواء المخصصة لهم، مؤكدا الحرص على تفقد أحوالهم بانتظام.

وأبرز في هذا الصدد تعبئة الوفد الرسمي للحج وكل الأطر والبعثات المرافقة للحجاج المغاربة لتقديم المساعدة للحجاج المغاربة والسهر على أن يؤدوا مناسكهم في أحسن الظروف، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار ساجد إلى مستوى التنسيق والتعاون القائم بين مختلف البعثات المغربية الإدارية والعلمية والطبية لخدمة أفواج الحجاج المغاربة ومواكبتهم في كل مراحل الحج سواء على مستوى التأطير والتوعية والتطبيب، إضافة إلى تفقد أحوالهم للاطمئنان على ظروف إقامتهم.

وأشاد بحسن الاستقبال الذي يحظى به حجاج بيت الله الحرام وما يتلقونه من رعاية واهتمام من لدن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وما توفره السلطات المختصة من منظومة خدمات متكاملة لتمكين ضيوف الرحمان من أداء فريضة الحج.

ويضم الوفد الرسمي، أيضا كلا من السادة عزيز دادس العامل الملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وعبد الرفيع الرويحن قاضي رئيس غرفة بمحكمة النقض، مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل، والسيد محمد بلعيش سفير جلالة الملك بليبيا، والكولونيل أحمد دوروز من الحامية العسكرية لبويزكارن.

وكانت السلطات السعودية، أعلنت اليوم اكتمال وصول ضيوف الرحمن من خارج المملكة، والذين وصل عددهم إلى أزيد من 1,6 مليون حاج من أزيد 80 دولة.

يذكر أن الفوج الأول من الحجاج المغاربة وصل يوم 27 يوليوز الماضي إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم الحج لسنة 1439 هجرية.