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أكثر من مليوني مسلم يؤدون مناسك الحج وتطبيقات الكترونية لمساعدة الحجاج

بتاريــخ : 17 غشت 2018 / 09:01 أكثر من مليوني مسلم يؤدون مناسك الحج وتطبيقات الكترونية لمساعدة الحجاج | دولي
أكثر من مليوني مسلم يؤدون مناسك الحج وتطبيقات الكترونية لمساعدة الحجاج
يؤدي أكثر من مليوني مسلم يوم الأحد المقبل مناسك الحج بمكة المكرمة، قادمين من مختلف بقاع الأرض، وتضع المملكة العربية السعودية هذه السنة تطبيقات إلكترونية عديدة لمساعدة الحجاج وتسهيل تحركاتهم.

''شوف تيفي''+''وكالات''

يؤدي أكثر من مليوني مسلم يوم الأحد المقبل مناسك الحج بمكة المكرمة، قادمين من مختلف بقاع الأرض، وتضع المملكة العربية السعودية هذه السنة تطبيقات إلكترونية عديدة لمساعدة الحجاج وتسهيل تحركاتهم.

وتأتي مناسك الحج هذا العام بينما تشهد السعودية موجة غير مسبوقة من التغييرات، بينها السماح للسيدات بقيادة السيارات الذي بدأ تطبيقه في يونيو الماضي، وانفتاح على الخارج، ووسط أزمة سياسية مستمرة بين السعودية وقطر.

وبحلول الخميس، وصل حوالى 1,7 مليون شخص إلى السعودية للمشاركة في موسم الحج الذي يبدأ رسميا الأحد ويمتد حتى الجمعة المقبل.

ووصل آلاف الحجاج إلى مكة، في مجموعات قادمة من أماكن مختلفة من العالم. ويتنقل البعض تحت المظلات في أنحاء المدينة للوقاية من أشعة الشمس، بينما ارتدت مجموعات الحجاج ألوانا مختلفة ليتم تمييز أفراد كل مجموعة عن غيرها.

وفي الإمكان مشاهدة بعض الحجاج يقومون بدفع أقاربهم في كراسي متحركة، بينما يقوم آخرون باستخدام تقنيات الفيديو للحديث مع عائلاتهم البعيدة. وجلس آخرون في الظل مع درجات حرارة تجاوزت الأربعين درجة مئوية.

وأطلقت السلطات السعودية هذا العام مبادرة ''حج ذكي'' الذي يتمثل بتطبيقات هاتفية تساعد الحجاج في كل شيء من الترجمة إلى الخدمات الطبية مرورا بمناسك الحج.

ووضع الهلال الأحمر السعودي تطبيق ''أسعفني'' لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة. وبامكان السلطات تحديد مكان الحجاج باستخدام التطبيق.

كما أطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق ''مناسكنا'' للترجمة للحجاج الذين لا يتكلمون العربية ولا الانكليزية.

ويعد الحج من أكبر التجمعات البشرية سنويا في العالم. ويشكل أحد الأركان الخمسة للإسلام وعلى من استطاع من المؤمنين أن يؤديه على الأقل مرة واحدة في العمر.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التجمعات البشرية الإسلام المؤمنين السعودية

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