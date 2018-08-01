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طقس حار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الجمعة بالمغرب

بتاريــخ : 17 غشت 2018 / 08:57 طقس حار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الجمعة بالمغرب | مجتمع
طقس حار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الجمعة بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يكون الطقس حارا بأقصى جنوب- شرق وجنوب البلاد، مع تمركز خلايا رعدية مرفوقة بقطرات أو زخات مطرية محلية، وذلك بمرتفعات الأطلسين الكبير

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يكون الطقس حارا بأقصى جنوب- شرق وجنوب البلاد، مع تمركز خلايا رعدية مرفوقة بقطرات أو زخات مطرية محلية، وذلك بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب- الشرقي للبلاد والهضاب العليا الشرقية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء، فضلا عن تكون كتل ضبابية محلية وسحب منخفضة بالقرب من السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى، وتناثر حبات رملية خفيفة بأقاليمنا الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

أما الرياح، فستهب قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، ومعتدلة من القطاع الشرقي بالجنوب الشرقي للمملكة، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء الأخرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و24 درجة بباقي الجهات.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 36 و41 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و36 درجة بسهول المحيط الأطلسي، والسهول الداخلية والسايس، ومنطقة سوس، وشمال المنطقة الشرقية، وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 23 و29 درجة بالمرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية، وبالقرب من السواحل.

وبالنسبة للبحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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