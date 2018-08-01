 الرياحي: عدم مشاركتنا في الإضراب لا يعني أننا راضون على الوضع الحالي لقطاع النقل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الرياحي: عدم مشاركتنا في الإضراب لا يعني أننا راضون على الوضع الحالي لقطاع النقل | مجتمع

الرياحي: عدم مشاركتنا في الإضراب لا يعني أننا راضون على الوضع الحالي لقطاع النقل

هام.. تفاصيل مرسوم تنظيم مباريات موحدة للتوظيف بالجريدة الرسمية | مجتمع

هام.. تفاصيل مرسوم ''تنظيم مباريات موحدة للتوظيف'' بالجريدة الرسمية

الجامعة المغربية غائبة عن تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم | مجتمع

الجامعة المغربية غائبة عن تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم

القبض على عنصرين ضمن أكبر عصابة متخصصة في تزوير أوراق السيارات وإعادة بيعها بعين حرودة نواحي البيضاء | مجتمع

القبض على عنصرين ضمن أكبر عصابة متخصصة في تزوير أوراق السيارات وإعادة بيعها بعين حرودة نواحي

تطورات في ملف عاملات الفراولة ..القضاء الإسباني يقبل شكايتهن | دولي

تطورات في ملف عاملات الفراولة ..القضاء الإسباني يقبل شكايتهن

أفقر رئيس سابق بالعالم يتنازل عن راتبه التقاعدي | دولي

أفقر رئيس سابق بالعالم يتنازل عن راتبه التقاعدي

تاونات.. إطلاق مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقرية أبا محمد بكلفة إجمالية تقارب 21 مليون درهم | اقتصاد

تاونات.. إطلاق مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقرية أبا محمد بكلفة إجمالية تقارب

تحويل 11 مليار درهم من عائدات عيد الأضحى إلى العالم القروي | اقتصاد

تحويل 11 مليار درهم من عائدات عيد الأضحى إلى العالم القروي

إغلاق معبر العار يدق طبول حرب اقتصادية بين المغرب وحكومة مليلية المحتلة | بوليتيك

إغلاق معبر العار يدق طبول حرب اقتصادية بين المغرب وحكومة مليلية المحتلة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

الرياحي: عدم مشاركتنا في الإضراب لا يعني أننا راضون على الوضع الحالي لقطاع النقل

بتاريــخ : 17 غشت 2018 / 02:36 الرياحي: عدم مشاركتنا في الإضراب لا يعني أننا راضون على الوضع الحالي لقطاع النقل | مجتمع
الرياحي: عدم مشاركتنا في الإضراب لا يعني أننا راضون على الوضع الحالي لقطاع النقل
أكد محمد الرياحي رئيس الجامعة الوطنية للنقل الطرقي عبر الموانئ بالمغرب أنه لا يجب ربط موقف الجامعة من الإضراب بحالة القطاع الذي يعيش عدة مشاكل يجب تسويتها عن طريق الحوار وأن سبب عدم مشاركة الجامعة

شوف تيفي

أكد محمد الرياحي رئيس الجامعة الوطنية للنقل الطرقي عبر الموانئ بالمغرب أنه لا يجب ربط موقف الجامعة من الإضراب بحالة القطاع الذي يعيش عدة مشاكل يجب تسويتها عن طريق الحوار وأن سبب عدم مشاركة الجامعة يعود بالأساس إلى عدم احترام الهيكلة المهنية الأكثر تمثيلية التي لم يتم التشاور معها و كذا الدعوة إليه من طرف جمعيات وهمية تسعى لابتزاز مهنيي القطاع والسلطات.

وأضاف محمد الرياحي ، في تصريح إعلامي اليوم الخميس، أن وضع المهنيين في القطاع لا يحسد عليه بفعل عدة مشاكل يجب تسويتها عن طريق الحوار مع المسؤولين و الوزارة الوصية داعيا إلى تضافر الجهود من أجل إيجاد حلول جذرية و وضع جدول زمني لحل المشاكل لأن الوضع الحالي لم يعد يواكب عجلة التنمية الاقتصادية ولا يسمح بالمنافسة و يمكن وصف حالة القطاع بأنه أصبح قريبا من السكتة القلبية .

و قد حذر رئيس الجامعة الوطنية للنقل الطرقي عبر الموانئ بالمغرب في ظل الصمت المطبق للمسؤولين و عدم تفاعلهم بإيجابية مع الناقلين سيكون مهنيوا القطاع مضطرين لخوض إضرابات وطنية طويلة تشل معها عجلة الاقتصاد الوطني إلى أن يتم الاستجابة لمطالبهم.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الرياحي عدم مشاركة الإضراب الحالي القطاع النقل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام.. تفاصيل مرسوم تنظيم مباريات موحدة للتوظيف بالجريدة الرسمية | مجتمع

هام.. تفاصيل مرسوم ''تنظيم مباريات موحدة للتوظيف'' بالجريدة الرسمية

الجامعة المغربية غائبة عن تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم | مجتمع

الجامعة المغربية غائبة عن تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم

القبض على عنصرين ضمن أكبر عصابة متخصصة في تزوير أوراق السيارات وإعادة بيعها بعين حرودة نواحي البيضاء | مجتمع

القبض على عنصرين ضمن أكبر عصابة متخصصة في تزوير أوراق السيارات وإعادة بيعها بعين حرودة نواحي البيضاء

القفة تعود إلى السجون استثناء.. تزامنا مع عيد الأضحى | مجتمع

القفة تعود إلى السجون استثناء.. تزامنا مع عيد الأضحى

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الفنان نادر عيوش يعود بأغنية مادموزيل | قنوات أخرى
منذ 32 دقيقة

الفنان نادر عيوش يعود بأغنية ''مادموزيل''

تفاصيل فضيحة تثبيت كاميرات داخل حمام نساء ببركان | حصاد اليوم

تفاصيل فضيحة تثبيت كاميرات داخل حمام نساء ببركان

الأساتذة المرسبون بوجدة يطالبون بحل فوري بعد إقصائهم ومدير الأكاديمية آوت | خارج البلاطو

الأساتذة المرسبون بوجدة يطالبون بحل فوري بعد إقصائهم ومدير الأكاديمية آوت

خبر اليوم ..كسال يكشف فضيحة كــاميرات حمام بركان و تسجيل العيالات عريانات‎ | خبر اليوم

خبر اليوم ..كسال يكشف فضيحة كــاميرات حمام بركان و تسجيل العيالات عريانات‎

﻿

آخر المستجدات

الرياحي: عدم مشاركتنا في الإضراب لا يعني أننا راضون على الوضع الحالي لقطاع النقل | مجتمع
منذ 58 دقيقة

الرياحي: عدم مشاركتنا في الإضراب لا يعني أننا راضون على الوضع الحالي لقطاع النقل

هام.. تفاصيل مرسوم تنظيم مباريات موحدة للتوظيف بالجريدة الرسمية | مجتمع

هام.. تفاصيل مرسوم ''تنظيم مباريات موحدة للتوظيف'' بالجريدة الرسمية

الجامعة المغربية غائبة عن تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم | مجتمع

الجامعة المغربية غائبة عن تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم

القبض على عنصرين ضمن أكبر عصابة متخصصة في تزوير أوراق السيارات وإعادة بيعها بعين حرودة نواحي البيضاء | مجتمع

القبض على عنصرين ضمن أكبر عصابة متخصصة في تزوير أوراق السيارات وإعادة بيعها بعين حرودة نواحي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.