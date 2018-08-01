الرياحي: عدم مشاركتنا في الإضراب لا يعني أننا راضون على الوضع الحالي لقطاع النقل ﻿

أكد محمد الرياحي رئيس الجامعة الوطنية للنقل الطرقي عبر الموانئ بالمغرب أنه لا يجب ربط موقف الجامعة من الإضراب بحالة القطاع الذي يعيش عدة مشاكل يجب تسويتها عن طريق الحوار وأن سبب عدم مشاركة الجامعة

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أكد محمد الرياحي رئيس الجامعة الوطنية للنقل الطرقي عبر الموانئ بالمغرب أنه لا يجب ربط موقف الجامعة من الإضراب بحالة القطاع الذي يعيش عدة مشاكل يجب تسويتها عن طريق الحوار وأن سبب عدم مشاركة الجامعة يعود بالأساس إلى عدم احترام الهيكلة المهنية الأكثر تمثيلية التي لم يتم التشاور معها و كذا الدعوة إليه من طرف جمعيات وهمية تسعى لابتزاز مهنيي القطاع والسلطات.

وأضاف محمد الرياحي ، في تصريح إعلامي اليوم الخميس، أن وضع المهنيين في القطاع لا يحسد عليه بفعل عدة مشاكل يجب تسويتها عن طريق الحوار مع المسؤولين و الوزارة الوصية داعيا إلى تضافر الجهود من أجل إيجاد حلول جذرية و وضع جدول زمني لحل المشاكل لأن الوضع الحالي لم يعد يواكب عجلة التنمية الاقتصادية ولا يسمح بالمنافسة و يمكن وصف حالة القطاع بأنه أصبح قريبا من السكتة القلبية .

و قد حذر رئيس الجامعة الوطنية للنقل الطرقي عبر الموانئ بالمغرب في ظل الصمت المطبق للمسؤولين و عدم تفاعلهم بإيجابية مع الناقلين سيكون مهنيوا القطاع مضطرين لخوض إضرابات وطنية طويلة تشل معها عجلة الاقتصاد الوطني إلى أن يتم الاستجابة لمطالبهم.