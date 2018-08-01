هام.. تفاصيل مرسوم ''تنظيم مباريات موحدة للتوظيف'' بالجريدة الرسمية ﻿

صدر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 6699، الصادر في 13 غشت 2018، مرسوم بشأن تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات.

شوف تيفي:

صدر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 6699، الصادر في 13 غشت 2018، مرسوم بشأن تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات.

وأفاد المرسوم، أنه يمكن وفق الكيفيات المحددة في هذا المرسوم، للإدارات التي قررت ذلك، تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، باستثناء الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا وهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئة الأطباء البياطرة وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة.

وأوضح ذات المرسوم، أنّ الإدارات العمومية المعنية توجه قبل 30 يوليو من كل سنة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، لائحة بأعداد المناصب المراد فتحها للتباري لولوج كل درجة من الدرجات المنتمية إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات المعنية، وكذا التخصصات المطلوبة، وذلك حسب الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات للإدارات المعنية بالمباراة الموحدة، أو الدليل المرجعي الشامل لوظائف وكفاءات الإدارة عند الاقتضاء.

وذكر المصدر ذاته، أن المباريات الموحدة تنظم ابتداء من شهر نونبر من السنة المعنية، مبرزا أنه يتعين، كلما كان ذلك في الإمكان، استعمال الوسائل المعلوماتية في مختلف المباريات الموحدة، لاسيما في الإعلان عن المباريات، واستقبال ودراسة ملفات الترشيح، واستدعاء المرشحين وإجراء الاختبارات وتصحيحها. وأشار المرسوم، إلى أنّ شروط وإجراءات تنظيم المباريات الموحدة تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.