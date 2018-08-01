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الجامعة المغربية غائبة عن تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم

بتاريــخ : 17 غشت 2018 / 02:12 الجامعة المغربية غائبة عن تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم | مجتمع
الجامعة المغربية غائبة عن تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم
ما تزال جامعات المغرب غائبة عن مجابهة أفضل الجامعات والمعاهد العلمية في العالم؛ ففي التصنيف الأخير لمؤسسة ''شنغهاي'' لسنة 2018، والذي يعتمد على الإنجازات والأبحاث العلمية الصادرة عن كل بلد، لم تغب

شوف تيفي:

ما تزال جامعات المغرب غائبة عن مجابهة أفضل الجامعات والمعاهد العلمية في العالم؛ ففي التصنيف الأخير لمؤسسة ''شنغهاي'' لسنة 2018، والذي يعتمد على الإنجازات والأبحاث العلمية الصادرة عن كل بلد، لم تغب الجامعات المغربية عن قائمة الـ500 فحسب، بل غابت كذلك عن تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم.

وتصدرت الجامعات الأمريكية والبريطانية المراتب المتقدمة؛ حيث حلت جامعة ''هارفرد'' العريقة في المرتبة الأولى بـ100 نقطة، متبوعة بجامعة ''ستانفورد''. في حين حلت جامعة ''كامبردج'' البريطانية بالمرتبة الثالثة، فيما تموقعت جامعة ''السوربون'' في المرتبة 36.

أما على المستوى العربي، فقد حلت جامعات السعودية ضمن الترتيب العالمي؛ إذ جاءت ''جامعة الملك عبد العزيز''، في المرتبة ما بين 101-150، بالإضافة لمصر التي حلت بها جامعة القاهرة في المرتبة ما بين 401-500. وخارج هذا الترتيب العربي، أي ما بعد الـ500، فقد حلت تونس في المرتبة ما بين 801-900، ضمن ألف جامعة في العالم.

يشار إلى أن ترتيب ''شنغهاي'' السنوي للجامعات يعتبر الأكثر اعتمادا على مستوى العالم منذ سنة 2003. ويقوم على فحص 2000 جامعة في العالم مسجلة في اليونسكو ومؤهلة للمنافسة الأولية. كما يعتمد في معاييره بالأساس على جودة التعليم، وفوز الخريجين بجوائز ''نوبل''، أو جوائز ''فيلدز'' للرياضيات.

 

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