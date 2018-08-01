القبض على عنصرين ضمن أكبر عصابة متخصصة في تزوير أوراق السيارات وإعادة بيعها بعين حرودة نواحي البيضاء ﻿

ألقت عناصر الدرك الملكي القبض على عنصرين ينتميان إلى عصابة متخصصة في تزوير وثائق السيارات وإعادة بيعها

شوف تيفي

ألقت عناصر الدرك الملكي القبض على عنصرين ينتميان إلى عصابة متخصصة في تزوير وثائق السيارات وإعادة بيعها

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' ان عملية القبض على العنصرين تمت اليوم الخميس، بنصب كمين من طرف رجال الدرك الملكي بعين حرودة في عملية بيع وشراء، وتم الاحتفاظ بسيارتين واحدة من نوع ''دوستر'' والأخرى من نوع ''فياط'' تم الاحتفاظ بهما

وأضاف المصدر، أن هذه العصابة تقوم باكتراء سيارات ويقوم أفرادها بتزوير أوراق السيارة ورخصة السياقة ويقومون بتزييف لوحة ترقيم السيارة يعيدون بيعها،وأن هذا النصب و التزوير لا يقف عند مدينة الدار البيضاء بل ينتقل أفراد العصابة إلى باقي المدن في المغرب.

كما أشار المصدر أن مذكرة بحث كانت قد صدرت حول سرقة سيارات بالدار الحمراء بمدينة الدار البيضاء.

كما أكد المصدر أنه تم فتح تحقيق في القضية للتعرف على العناصر المتبقية من العصابة وإحلاتهم على القضاء