تطورات في ملف عاملات الفراولة ..القضاء الإسباني يقبل شكايتهن ﻿

دخلت قضية الـ 17 ألف عاملة مغربية اللواتي انتقلن هذه السنة للعمل في حقول الفواكه الحمراء بمنطقة ''هويلفا'' الإسبانية منعطفا جديدا، قد يكشف معطيات خطيرة بخصوص طريقة التعاقد معهن في المغرب ونقلهن إلى

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دخلت قضية الـ 17 ألف عاملة مغربية اللواتي انتقلن هذه السنة للعمل في حقول الفواكه الحمراء بمنطقة ''هويلفا'' الإسبانية منعطفا جديدا، قد يكشف معطيات خطيرة بخصوص طريقة التعاقد معهن في المغرب ونقلهن إلى اسبانيا وتعرضهن لاعتداءات جنسية وجسدية ولفظية من قبل رؤسائهن في الضيعات.

فرغم ضغوطات لوبيات أصحاب الضيعات، وفق ما أوردته يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الجمعة، وافق سانتياغو بيدراث، كبير قضاة التحقيق في المحكمة الوطنية بمدريد ذات الاختصاص الوطني، فتح تحقيق في ادعاءات ارتكاب جرائم جنسية وإساءة المعاملة التي تضمنتها شكايات 10 عاملات مغربيات.

وأمر القاضي، تضيف اليومية، القيام بالإجراءات التمهيدية لما قبل المحاكمة، كما طلب من الحرس المدني الإسباني وباقي المحاكم المحلية بـ''هويلفا'' تزويده بكل المعلومات حول القضية لتعميق البحث فيها، لأن المشتكيات ''يقدمن معطيات تفترض احتمال وجود مخالفات جنائية'' وفق المحكمة الوطنية.

وكشفت جريدة ''إلباييس'' أن العاملات المغربيات العشر قدمن عبر محامييهن شكاية إلى المحكمة الوطنية يتهمن فيها المقاولين، الذين تعاقدوا معهن ما بين أبريل ويوليوز الماضيين، بتهمتي الاتجار في البشر وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، باعتبارهن عاملات ونساء قرويات يُعِلْنَ أطفالا قاصرين، ويوجدن في وضعية خاصة بإسبانيا.





